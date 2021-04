COVID-19 : deux décès en Beauce-Sartigan

Le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches recense aujourd'hui deux nouveaux décès attribuables à la COVID-19, tous deux en Beauce-Sartigan.

L'une des personnes décédées résidait dans la communauté de la MRC et l’autre au CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges.

D'ailleurs la situation continue de se dégrader dans cet établissement où on compte aussi sept nouveaux cas. Ainsi, le CHSLD de L'Assomption dénombre 35 cas actifs chez les résidents et 21 cas actifs chez les travailleurs ainsi que son premier décès.

Alors que tous les résidents d'établissements pour aînés sont censés avoir reçu leurs premières doses de vaccin, une nouvelle éclosion a encore été confirmée dans l'un d'eux en Beauce, soit à la résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour de Saint-Prosper. On y dénombre quatre cas actifs chez les résidents.

Dans les deux RPA où ont été déclarées de nouvelles éclosions dans le bilan quotidien d'hier, la situation reste stable. Le Manoir du Quartier à Saint-Georges recense un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs. De son côté, la RPA O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Enfin, la RPA Marie-Pier à Saint-Côme-Linière n'a pas non plus annoncé de nouveau cas aujourd'hui. On y dénombre toujours 21 cas actifs chez les résidents, quatre cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Le CISSS rapporte également 149 nouveaux cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches.

De ce nombre, 56 se répartissent en Beauce-Etchemin : on retrouve 34 nouvelles infections en Beauce-Sartigan, 10 en Nouvelle-Beauce, huit dans la MRC Robert-Cliche et finalement, quatre dans Les Etchemins.

Les cas actifs sur le territoire administratif atteignent maintenant 1 538.

Les hospitalisations sont à 25, soit une augmentation d'une par rapport à hier, dont toujours sept personnes aux soins intensifs. Rappelons que le CISSS a ouvert une deuxième unité d’hospitalisation COVID à l’Hôpital de Saint-Georges, étant donné la situation épidémiologique en vigueur dans la région.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 451 531

Beauce-Sartigan : 2 813 380 (+20)

Nouvelle-Beauce : 1 495 163 (+3)

Appalaches : 1 410 31

Robert-Cliche : 1 155 71 (+6)

Bellechasse : 979 193

Lotbinière : 819 85

Etchemins : 503 40 (+2)

Montmagny : 463 34

L'Islet : 168 10

TOTAL : 14 258 1 538 (+72) DÉCÈS: 295

Hier, 3 822 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 91 575 doses administrées à ce jour.

Le CISSS rappelle d'ailleurs aux citoyens de la Chaudière-Appalaches, qui sont âgés entre 55 (nés en 1966) et 79 ans, qu'ils peuvent prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin AstraZeneca.

Le centre de vaccination massif de Saint-Georges (Le Georgesville) offre de la vaccination avec rendez-vous, aujourd'hui et demain de 8 h à 20 h. Il reste encore plusieurs places de disponibles aujourd'hui.

Pour prendre rendez-vous : www.clicsante.ca – choisir COVID-19, inscrire votre code postal, choisir le lieu de vaccination où il est inscrit « AstraZeneca ».

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 490 nouveaux cas, pour un total de 329 472 personnes infectées;

- 305 463 personnes rétablies;

- 12 nouveaux décès - pour un total de 10 756 décès -, soit : 3 décès dans les 24 dernières heures, 8 décès entre le 6 et le 11 avril, 1 décès avant le 6 avril,

- 643 hospitalisations, soit une augmentation de 13 par rapport à la veille;

- 150 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 8 par rapport à la veille;

- 28 046 prélèvements réalisés le 11 avril.

Au chapitre de la vaccination, le portrait est le suivant:

- 56 620 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 005 106;

- 2 633 275 doses reçues au total.

Il est à noter que 55 160 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.

De plus, 203 580 des 230 490 doses de Pfizer attendues cette semaine sont arrivées hier, et sont en transit dans le réseau. Les autres arriveront aujourd'hui.

Enfin, rappelons que 176 400 doses de Moderna sont attendues cette semaine.