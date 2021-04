Des repas de cabane à sucre livrés à 65 aînés de Saint-Benoît-Labre

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a offert et livré 65 repas de cabane à sucre à ses résidents âgés de 80 ans et plus. Cela grâce au fonds d’aide en loisir de la MRC Beauce-Sartigan.

Ainsi, c'est avec la connivence de la Sucrerie Busque, du Cercle des fermières local et de plusieurs bénévoles que les aînés se sont fait livrer gratuitement un repas le jeudi 15 avril. Les livraisons ont, bien entendu, été réalisées dans le respect des règles sanitaires et chaque bénévole prenait le temps de discuter avec les personnes visitées.

« Pour de nombreux Beaucerons, le temps des sucres, c’est sacré : famille et amis se rassemblent autour de la bouilleuse ou d’un bon repas. Avec la pandémie qui perdure, plusieurs ont dû faire leur deuil de cette tradition, cette année encore. En offrant un dîner de cabane à sucre aux aînés, on désirait adoucir temporairement l’isolement écrasant auquel ces personnes font face au quotidien », a signifié la Municipalité par voie de communiqué.

Cette dernière ne prétend pas que ce geste est un remède aux enjeux vécus par les aînés en cette période difficile, mais plutôt d’un cri d’alarme visant à sensibiliser la population à ne pas délaisser leurs proches : en téléphonant régulièrement, en ayant recours à la technologie, en utilisant les parcs et espaces publics, etc.

En effet, l’isolement de ces personnes peut avoir de graves conséquences. Cela peut affecter l’activité neurologique, augmenter le risque de démence et de mortalité, en plus d’être associée à des niveaux supérieurs de dépression et de suicide.

Notons tout de même que la majorité des personnes visitées ce jour-là se sentaient bien supportées par leur famille et leur collectivité.

La Municipalité désire toutefois rappeler à la population que certains services clés sont offerts gratuitement aux aînés : taxi collectif et transport adapté, cours personnalisé d’initiation aux technologies, activités physiques pour aînés, visites et téléphones d’amitié, aide à la prise de rendez-vous pour le vaccin contre la Covid-19 et aide alimentaire.