COVID-19 : deux autres décès au CHSLD L’Assomption

Deux autres décès, signalés aujourd'hui au CHSLD privé conventionné L’Assomption de Saint-Georges, portent à cinq le nombre cumulatif de résidents de l'établissement qui ont été emportés par la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, ce sont maintenant 304 personnes qui n'ont pas survécu à la maladie en Chaudière-Appalaches.

Le CHSLD L’Assomption compte aussi trois nouveaux cas pour 41 infections actives chez les résidents et 15 chez les travailleurs.

Le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches annonce également 140 nouvelles infections de COVID-19 sur le territoire, dont 63 en Beauce-Etchemin.

De ce nombre, 24 ont été signalées en Beauce-Sartigan, 18 en Nouvelle-Beauce, neuf dans la MRC Robert-Cliche et 10 dans Les Etchemins. Les cas actifs sur le territoire administratif ont diminué de 167, atteignant 1 472.

Les hospitalisations sont à 39 (+3), avec 13 personnes aux soins intensifs (+1).

Situation dans les établissements pour aînés de la Beauce

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Deux nouveaux cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Aucun nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 758 388

Beauce-Sartigan : 3 086 366 (-52)

Nouvelle-Beauce : 1 656 175 (-24)

Appalaches : 1 469 64

Robert-Cliche : 1 247 105 (-4)

Bellechasse : 1 122 166

Lotbinière : 891 85

Etchemins : 567 76 (+1)

Montmagny : 487 29

L'Islet : 183 18

TOTAL : 15 466 (+40) 1 472 (-167) DÉCÈS: 304

Hier, 4 669 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 119 345 doses administrées à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 136 nouveaux cas, pour un total de 339 180 personnes infectées;

- 315 984 personnes rétablies;

- 17 nouveaux décès, pour un total de de 10 833 décès, soit quatre décès dans les 24 dernières heures, 11 décès entre le 13 et le 18 avril et deux décès à une date inconnue;

- 694 hospitalisations, soit une augmentation de huit par rapport à la veille;

- 177 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de six par rapport à la veille;

- 28 568 prélèvements réalisés le 18 avril.

En ce qui concerne la vaccination:

- 47 799 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 448 409;

- 3 042 405 doses reçues au total;

- 205 920 des 230 490 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues et sont en transit dans le réseau. Les autres sont attendues aujourd'hui.

À noter que 18 960 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.

À noter que 18 960 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.