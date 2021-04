La toute première levée de fonds « Du cœur au ventre » au profit de l'Assiettée beauceronne au Bercail, a permis de collecter la somme de 14 567 $.

Le comité organisateur et l’ensemble de l'équipe du Bercail ont souligné l’implication des équipes des commerces participants et particulièrement celles des caissières et caissiers qui ont sollicité directement la population. « Ce sont toutes ces personnes qui ont fait la différence en nous permettant d’amasser ce montant significatif et de faire parler de notre organisme auprès de la population de la Beauce », a spécifié l'organisme par voie de communiqué.

Ce dernier se dit également reconnaissant envers les citoyens et les citoyennes de la Beauce qui ont donné. « Il y aura un petit morceau de chacun d’entre vous dans notre projet de réaménagement de l’Assiettée beauceronne et de l’Accueil inconditionnel. »

Ce projet permettra de recevoir davantage de personnes, ainsi que de développer de nouvelles activités en lien avec l’autonomie alimentaire.

Les treize commerces partenaires de la levée de fonds sont Métro Laval Veilleux, IGA Rodrigue et filles, IGA Rodrigue et Groleau, Les Pères Nature, IGA Extra, Super C ainsi que Maxi, Marché 7/23, Canadian Tire, le McDonald’s de Saint-Georges, Jean Coutu Daniel Lavoie du Secteur ouest, Jean Coutu Daniel Lavoie et Karine Marcoux et pour finir, la Fondation St-Hubert (rôtisserie Saint-Georges).