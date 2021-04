COVID-19 : deux décès supplémentaires en Beauce

Deux des trois décès attribuables à la COVID-19, signalés aujourd'hui sur le territoire de Chaudière-Appalaches, sont survenus en Beauce.

L'un s'est produit au CHSLD de Beauceville, où l'on indique qu'il y a a cet endroit un nouveau foyer d'éclosion du virus, et l'autre à la résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce. La 3e mort du bilan a été enregistrée dans la MRC de Bellechasse.

Aussi, 104 des 171 nouvelles infections de COVID-19, du bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches, se trouvent en Beauce-Etchemin.

De ce nombre, 56 ont été signalées en Beauce-Sartigan, 24 en Nouvelle-Beauce, 17 dans la MRC Robert-Cliche et quatre dans Les Etchemins. Les cas actifs sur le territoire administratif ont augmenté de 29, atteignant 1 490.

Les hospitalisations ont baissé de deux (40), dont 15 personnes aux soins intensifs (+1).

Situation dans les établissements pour aînés de la Beauce

CHSLD de Beauceville

Confirmation d'une éclosion. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Deux nouveaux cas. On dénombre 41 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs.

RPA Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs*.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Aucun nouveau cas. On dénombre sept cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Six nouveaux cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 832 357

Beauce-Sartigan : 3 203 401 (-18)

Nouvelle-Beauce : 1 698 184 (+9)

Appalaches : 1 481 74

Robert-Cliche : 1 274 114 (+11)

Bellechasse : 1 147 150

Lotbinière : 911 83

Etchemins : 580 77 (-1)

Montmagny : 496 32

L'Islet : 184 18

TOTAL : 15 806 (+171) 1 490 (+29) DÉCÈS: 307

Hier, 5 919 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 130 070 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 30 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 248 nouveaux cas, pour un total de 341 645 personnes infectées;

- 318 676 personnes rétablies;

- 7 nouveaux décès - pour un total de 10 845 décès -, soit : 2 décès dans les 24 dernières heures, 5 décès entre le 15 et le 20 avril,

- 711 hospitalisations, soit une diminution de 5 par rapport à la veille;

- 174 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 4 par rapport à la veille;

- 46 306 prélèvements réalisés le 20 avril.

En ce qui concerne la vaccination:

- 85 772 doses administrées s'ajoutent, soit 84 837 doses dans les dernières 24 heures et 935 doses avant le 21 avril, pour un total de 2 589 682;

- 3 066 969 doses reçues au total;

Notons qu'aucune autre dose n'est à recevoir cette semaine puisque les livraisons ont été complétées.