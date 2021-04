5 conseils pour apprendre à jouer un instrument de musique  

Vous avez décidé de commencer à apprendre à jouer d’un instrument de musique? Le choix est vaste: piano, guitare, batterie, violon, etc. Apprendre à jouer d'un instrument de musique demande de la pratique. Mais la maîtrise de celui-ci peut être une source de satisfaction. Voici quelques conseils pour débuter votre apprentissage d’un instrument de musique.

À quel âge peut-on commencer à apprendre à jouer d’un instrument de musique?

Il est vrai que les enfants ont généralement beaucoup plus de facilité à apprendre un instrument de musique que les adultes. Cependant, il n’y a pas d’âge pour commencer à apprendre à jouer.

Même si un enfant apprend plus rapidement, car son cerveau est en pleine maturation, vous aurez, de votre côté, votre expérience et votre recul. Au final, avec du temps et de la pratique, vous serez capable d’apprendre à jouer d'un instrument de musique.

Commencez par des leçons de piano et de guitare

Commencez par l’instrument que vous souhaitez le plus apprendre à jouer. Cependant, il est préférable de commencer par des leçons de pianos ou de guitare, car ces instruments sont plus faciles à comprendre.

Ces instruments vous permettront d’apprendre plus facilement les bases de la musique, ce qui facilitera ensuite l’apprentissage des autres types d’instruments. Il est possible de prendre des cours de guitare à Montréal. Plusieurs écoles offrent des leçons de musique pour tous les âges.

Apprendre seul ou avec un professeur ?

Il existe plusieurs vidéos explicatives sur internet. Il est donc possible d’apprendre de façon autodidacte sans l’aide d’un professeur. Cependant, ce choix est déconseillé, car il se peut que vous acquériez de mauvaises postures ou de mauvaises techniques.

Un professeur vous permettra d’apprendre les bons gestes. Il pourra également vous fournir un programme adapté à votre niveau et à vos besoins pour que vous n’ayez pas le sentiment de faire du surplace.

Apprenez le solfège

Il peut être difficile de décoder le langage musical. Cependant, cela s’avère nécessaire si vous souhaitez être capable de jouer des chansons existantes ou composez vos propres chansons. Avec un peu d’effort, vous verrez que le solfège n’est finalement pas si difficile à apprendre que cela.

Une bonne dose de temps, de motivation et de plaisir

Pour apprendre à jouer d'un instrument de musique, il faut du temps et, surtout, beaucoup de répétitions. Il vaut mieux pratiquer durant 15 minutes tous les jours que 2 heures une fois toutes les deux semaines. La répétition est importante, car c’est à force de répéter que vous progresserez.

Mais au-delà des répétitions et du temps que vous y mettez, il est important que vous ayez du plaisir à apprendre à jouer d’un instrument de musique. Vous devez considérer la pratique d’un instrument non pas comme une obligation, mais plutôt comme une détente et quelque chose que vous faites pour le plaisir.