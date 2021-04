Une mobilisation beauceronne pour contrer la COVID-19

Voir la galerie de photos

Des démarches pour mobiliser la population beauceronne, qui est la plus durement touchée par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, seront mises de l'avant à compter de demain, notamment au niveau des entreprises manufacturières.

Au cours d'une conférence de presse virtuelle organisée en fin de matinée par la Chambre de commerce de Saint-Georges, la directrice de la Santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches, Dre Liliana Romero, la directrice générale de l'entreprise ABRITEK, Bianca Dupuis, et Dre Marie-Anne Gagnon, médecin à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges, ont tour à tour témoigné de la situation en Beauce

D'entrée de jeu, Dre Romero a indiqué qu'au cours du dernier mois, la moyenne de nouveaux cas par jour était de 70 par 100 000 de population avec 60% des personnes affectées ayant moins de 49 ans.

Aussi, 60% des gens hospitalisés et la moitié des décès survenus dans Chaudière-Appalaches au cours des dernières semaines proviennent de la Beauce. « C'est une maladie qui fait des ravages silencieux », a-t-elle fait remarquer.

Elle a notamment expliqué que la structure industrielle et manufacturière de la région ne permettait pas à une large majorité de travailleurs d'effectuer leur job en télétravail. À l'heure actuelle, plus de 100 entreprises de la Beauce connaissent des éclosions de COVID-19 ou sont sous haute surveillance de la part des autorités.

« Pour casser cette vague et rebondir, vous devez faire ce que vous savez très bien réaliser, ce qui vous caractérise: travailler avec les forces de la communauté. Les Beaucerons savent se relever et le meilleur exemple est celui des inondations printanières. Il faut agir de la même façon avec la COVID-19. Ne pas compter seulement sur le vaccin, continuer à suivre les mesures » a-t-elle essentiellement dit.

Pour sa part, Dre Marie-Anne Gagnon, médecin à l’urgence de Saint-Georges, a partagé son quotidien qui a considérablement changé depuis l’arrivée de la zone chaude au centre hospitalier. Elle mentionne aussi l’efficacité combinée du vaccin et des mesures barrières. « Ce qui la touche le plus est la détresse et la peur vécue par les personnes atteintes de la COVID-19 », a-t-elle mentionné. Elle constate aussi que les personnes atteintes sont de plus en plus jeunes, sans compter que les femmes enceintes sont de plus en plus affectées aussi.

Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges a dévoilé la tenue des caucus entrepreneurials qui se veulent des moments de dialogue entre les entrepreneurs de la Beauce et des médecins de la Santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches afin d’établir un lieu d’échange sur les défis qu’ils vivent en lien avec la COVID-19 pour trouver ensemble des solutions efficaces. Ces rencontres auront lieu les 30 avril à 12 h, le 3 mai à 18 h 30 et le 5 mai à 7 h 30 pour le secteur de Beauce-Sartigan. D'autres rencontres du genre sont aussi prévues ailleurs en Beauce sous la gouverne des regroupements de gens d'affaires.

Écoutez l'entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com par la directrice régionale de la Santé publique, Dre Liliana Romero.