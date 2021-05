Comprendre pour que cesse l’horreur des féminicides: entretien avec Michel Roy

Voir la galerie de photos

Dix meurtres de femmes en contexte conjugal sont survenus au Québec en dix semaines. Un désastre national. Il n’y pas d’excuses qui vaillent à ces actes de destruction, à ces vols de vie, à ces féminicides.

« Il faut s'alerter pour essayer de voir ensemble, entre hommes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour comprendre, pour faire en sorte, après cela, de changer les choses, pour que cela ne se reproduire plus », a indiqué Michel Roy, intervenant, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Pour « réfléchir au-delà de la répulsion et du mépris », il animera un café-discussion du groupe Partage au masculin, qui se tiendra le jeudi 6 mai à 19 h, par visioconférence sur la plateforme Zoom.

La rencontre commencera par le visionnement du monologue Lettre aux p’tits gars, de l'auteur David Goudeault, qu'il a livré lors de son passage à l’émission Bonsoir Bonsoir le 15 avril dernier.

Le lien pour participer à ce café-discussion virtuel gratuit, offert aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité, sera envoyé à ceux qui s’inscriront par courriel ([email protected]) d’ici le mercredi 5 mai à 15 h.

Les objectifs de Partage au Masculin — un organisme communautaire présent dans l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches, sont de mettre à la disposition des hommes un lieu de partage et de croissance, et de leur permettre d’améliorer la communication entre eux, avec leur partenaire amoureux et leurs enfants.

C’est aussi de les sensibiliser aux avantages d’améliorer leurs habitudes de vie et de valoriser chez eux l’utilisation des services de santé pour prévenir le développement de problèmes plus importants.

Info: Beauce (418) 228-7682

www,partageaumasculin.com

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo d'EnBeauce.com avec l'intervenant Michel Roy du groupe Partage au masculin.