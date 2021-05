COVID-19: 99 cas en Chaudière-Appalaches, dont 52 en Beauce-Etchemins

La santé publique enregistre un bilan sous le cap des 100 nouvelles infections aujourd'hui en Chaudière-Appalaches. Plus de la moitié de ces cas proviennent de la Beauce et des Etchemins. On constate une hausse des hospitalisations et des soins intensifs.

On compte ainsi 99 nouveaux dans la région administrative. 52 d'entre eux se trouvent en Beauce et dans les Etchemins.

Aucun décès n'est constaté dans la région qui passe également sous la barre des 1000 cas actifs (994).

C'est encore une fois la MRC de Beauce-Sartigan qui enregistre le plus de nouveaux cas dans la région avec un total de 30. C'est plus que le nombre de nouvelles infections sur le territoire de Lévis (18). La MRC compte ainsi 288 cas actifs, une augmentation de deux.

On signale également 11 nouveaux diagnostics en Nouvelle-Beauce, où le nombre de cas actifs est de 87 (-1).

Robert-Cliche ne compte que trois cas supplémentaires, alors que le nombre de cas actifs diminue de 13. Leur nombre est de 128.

Dans les Etchemins, on enregistre huit nouveaux cas. Le nombre de cas actifs passe donc à 59, une hausse de deux.

Il y a actuellement 34 (+3) hospitalisations en Chaudière-Appalaches, dont 12 (+3) sont en soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 5 097 204

Beauce-Sartigan : 3 564 288(+2)

Nouvelle-Beauce : 1 810 87 (-1)

Appalaches : 1 553 61

Robert-Cliche : 1 422 128 (-13)

Bellechasse : 1 222 59

Lotbinière : 970 45

Etchemins : 643 57 (+4)

Montmagny : 568 50

L'Islet : 197 13

TOTAL : 17 054 (+99) 994 (-22) DÉCÈS: 325

Hier, 3 165 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 172 851 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 38 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Dès aujourd'hui, les personnes de 45 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

Situation dans les établissements de la Beauce

CHSLD de Beauceville : un nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges : aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 11 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins : aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper : aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce : aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

798 nouveaux cas, pour un total de 352 678 personnes infectées;

332 577 personnes rétablies;

2 nouveaux décès - pour un total de 10 944 décès -, soit : Aucun décès dans les 24 dernières heures, 1 décès entre le 26 avril et le 1 er mai, 1 décès à une date inconnue,

588 hospitalisations, soit une augmentation de 14 par rapport à la veille;

151 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 6 par rapport à la veille;

25 267 prélèvements réalisés le 1er mai.

Vaccination