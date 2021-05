La Maison de la Famille Beauce-Etchemins accroche des sourires

Dans le cadre de la semaine de la Famille, qui se déroule du 10 au 16 mai, la Maison de la Famille Beauce-Etchemins veut souligner cet événement d’une façon bien particulière en se joignant à l’initiative Facebook arochemoiunsourire qui se déploie présentement dans certaines régions du Québec.

Pour ce faire, toute l’équipe de la MFBE a peint plus de 200 roches avec des messages porteurs d’espoir dans le but d’accrocher un sourire dans la vie des enfants et leurs familles.

Ces roches ont été distribuées dans les parcs de chaque municipalité de la MRC Beauce-Sartigan. Les familles sont invitées à trouver différentes roches-sourires et à suivre une procédure bien simple pour ensuite participer à un concours et courir la chance de remporter une tablette électronique, un certificat-cadeau au Rock Café et un repas cuisiné par l’équipe de la MFBE:

1) Prendre une photo de la roche.

2) Publier cette photo sur la page Facebook de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins sous la publication du concours en mentionnant dans quelle municipalité elle a été prise.

3 ) Cacher la roche dans un nouvel endroit du parc.

Les familles peuvent aussi prendre part au mouvement en peinturant des roches à la maison qu’elles placeront aussi dans un parc. Le but premier est de semer un peu d'amour et de joie dans la communauté.

Toute l’équipe de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins invite la population à prendre part à cette chaîne de joie et de bienveillance pour souligner la semaine de la Famille 2021. L'organisme tient aussi à remercier toutes les municipalités de la MRC Beauce-Sartigan de leur collaboration à la démarche. Pour plus de détails, visitez la page Facebook de l’organisme.