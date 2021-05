La santé en cadeau pour la Fête des mères

Offrez le plus beau des présents à maman en demeurant à la maison en ce dimanche de la Fête des mères.

C'est du moins le message de la Fondation Santé Beauce-Etchemin alors qu'il faut célébrer cet événement encore virtuellement cette année en raison bien sûr de la pandémie de la COVID-19 qui perdure.

« Pour que vos heures de travail à la maison, vos espoirs d’été, et vos enfants qui rêvent de voir leurs amis soient choses du passé, il vaut mieux offrir la santé en cadeau plutôt que de visiter sa mère », estiment les responsables de l'organisme.

D'ailleurs, de possibles rassemblements, dans le cadre de cette fête qui est grandement soulignée depuis toujours, inquiètent les autorités de la santé publique alors que le Beauce est la zone la plus chaude en contagion dans l'ensemble du Québec.

Avec tous les moyens technologiques à la disposition de nos jours, il est possible de passer ses messages d'appréciation et d'amour sans mettre en danger inutilement mères, grands-mères et arrière-grands-mères!

Outre le fait de respecter les consignes sanitaires, c'est également une question de respect envers celles qui nous ont donné la vie.

Et malgré la situation, souhaitons quand même une bonne Fête à toutes les mères.