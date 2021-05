Mobilisation pour sécuriser le pont de l'A-73 à Notre-Dame-des-Pins

Les élus se mobilisent auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour demander une meilleure sécurisation du pont de l’autoroute 73 qui surplombe la 34e rue, ou route Bernard, à Notre-Dame-des-Pins.

Rappelons que deux personnes sont décédées à cet endroit en l’espace d’une année. La première le 30 avril 2020, la seconde le lundi 3 mai 2021.

Ainsi, le conseil municipal de Notre-Dame-des-Pins a déposé une résolution auprès du ministère pour sécuriser cette section de l’autoroute.

« On trouve que c’est un emplacement dangereux, particulièrement car c'est un secteur résidentiel où il y a beaucoup de personnes qui passent en vélo et à pied », a expliqué Lyne Bourque, la mairesse de la municipalité.

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud soutient également le dossier. « J’ai rejoint, lundi 3 mai, le MTQ pour leur faire part de ma préoccupation à augmenter la sécurité dans le secteur. Il y a eu des rencontres la semaine dernière et il y en aura d’autres à venir. C’est un dossier important qui est sur le haut de ma pile. Il faut voir comment on peut assurer la sécurité à court et moyen terme. »

En entrevue téléphonique avec EnBeauce.com, il a tenu à transmettre ses sympathies et condoléances à la famille de la dernière victime. « C’est un drame humain d’une grande tristesse. »

À ce jour, tout est sur la table pour que le ministère puisse mettre en place les mesures nécessaires. Des visites ont été faites sur le viaduc pour étudier ce qu’il est possible de faire, car il y a différentes sortes de barrière qui peuvent être installées.

Le ministère travaille également en collaboration avec l’association de prévention du suicide pour bien comprendre les enjeux.