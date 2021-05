La recherche d'emploi par ou débuter

Vous êtes à la recherche d’emploi d’assistante dentaire et vous ne savez pas par où commencer pour trouver le travail de vos rêves, voici quelques conseils pour que vous puissiez adopter les bons réflexes.

Mettez à jour votre CV

La première chose que vous devez faire lorsque vous cherchez du travail, c’est de remettre votre CV à jour. Bien que le processus soit toujours le même, il est toujours important d’y ajouter des expériences plus récentes que ce soit d’un point de vue scolaire ou professionnel. Le CV est un résumé de votre carrière et c’est souvent lui qui va faire la différence auprès des employeurs.

Si vous êtes bilingue, n’hésitez pas à faire un CV dans les deux langues, ça pourrait vous ouvrir plus de portes peu importe le secteur dans lequel vous appliquez. Si vous souhaitez postuler dans un autre pays, songez à vérifier les normes, car d’un pays à l’autre certaines choses peuvent changer. Par exemple, au Canada, avoir une photo sur le CV est interdite alors que dans plusieurs pays d’Europe, cela est obligatoire.

N’oubliez pas d’accompagner votre CV d’une lettre ou d’un mot de motivation pour mettre vos compétences et vos atouts de l’avant.

S’inscrire sur les sites et applications d’emploi

Une fois que vous avez votre CV est prêt, il sera temps pour vous de commencer vos recherches approfondies en allant sur les sites d’offres d’emploi comme emploi Québec, emploi dentaire, Jobboom… Il est évident que plus vous allez chercher dans des sites qui ciblent essentiellement votre domaine d’activité, plus vous aurez de chance de trouver l’emploi rêvé.

Vous pouvez également songer à installer des applications telles que Indeed et LinkedIn qui sont un véritable tremplin pour trouver un travail. L’application Indeed vous permet de cibler votre recherche facilement par secteur et par région et dès qu’une offre vous intéresse, vous avez la possibilité d’y appliquer directement en créant un résumé de votre CV via l’application ou en joignant directement le fichier. L’avantage d’Indeed, c’est que vous pouvez créer des alertes pour ne manquer aucune annonce intéressante.

En ce qui concerne LinkedIn, cette application permet également de trouver du travail, mais est aussi une belle façon d’élargir son réseau de contacts grâce à l’expérience acquise tout au long de votre vie.

En fonction de vos goûts, de vos emplois et de votre carrière, vous pourrez facilement attirer l’attention des recruteurs. Notez que vous inscrire dans une agence de placement spécialisé dans votre secteur d’activité est aussi une option à explorer pour faciliter votre recherche.

En conclusion, mettre à jour votre CV et vous inscrire sur tous les sites d’offres d’emploi serait une belle façon de débuter votre recherche.