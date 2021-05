Une campagne de sensibilisation sur les impacts de la COVID-19

Alors que le déconfinement s’amorce, la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), en collaboration avec le gouvernement du Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et sa direction régionale de Santé publique, encourage la population à se faire vacciner et à continuer de respecter les mesures sanitaires pour gagner ensemble la lutte contre la COVID-19.

Devant la troisième vague qui frappait plus durement le territoire de l’Hôpital de Saint-Georges, la FSBE a réagi en proposant une campagne de sensibilisation qui consiste en une série de capsules vidéo, de messages radio et des publicités imprimées réalisées par et pour des gens de Beauce-Etchemin, qui seront diffusés dans les médias de la région et sur Facebook. Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a souscrit au projet sans hésiter.

À partir de faits vécus, les messages portent notamment la voix des médecins, des gestionnaires et du personnel d’ici, qui mettent en lumière les impacts de la COVID-19 sur les soins de santé offerts en Beauce et dans Les Etchemins. En effet, tous les jours, des examens de dépistage du cancer, des opérations et des soins préventifs sont annulés parce que les ressources doivent s’occuper des patients contaminés par le coronavirus.

« Je félicite la population beauceronne. Il est encourageant de voir la réponse à la première dose de vaccin. Nous avons besoin de votre aide encore un peu. La deuxième dose du vaccin est très importante. On ne veut pas revenir en arrière. Donc, continuons à respecter les mesures, le temps d’atteindre notre objectif d’immunité collective, soit 75 % de la population de Chaudière-Appalaches ayant reçu ses deux doses », a lancé Dre Liliana Romero, directrice régionale de la Santé publique au CISSS de Chaudière-Appalaches.

« Le déconfinement a débuté, mais tant que nous n’aurons pas atteint un taux de vaccination élevé, il faut faire attention et respecter les mesures sanitaires », soutient aussi Dre Sandra Létourneau, médecin à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges et membre du comité de bénévoles à l’origine de cette campagne de sensibilisation.

« Je remercie celles et ceux qui ont témoigné et rappelé l’importance de la vaccination. Les faits parlent d’eux-mêmes et nous incitent à tout faire pour nous sortir de cette pandémie le plus vite possible », a indiqué la présidente de la FSBE, Manon Veilleux. Je remercie notre député Samuel Poulin qui a soutenu financièrement l’initiative de la Fondation Santé Beauce-Etchemin et permis de mener à bien cette campagne purement locale. »