Un café-discussion pour bien préparer son projet de vacances d'été

L'organisme Partage au masculin organisme le dernier café-discussion virtuel de la saison 2020-2021, le jeudi 3 juin prochain à 19 h, sur le thème « Je prépare mon projet de vacances d'été ».

« Pour beaucoup d’entre nous, l’hiver a paru très long et, surtout, très lourd, à cause des conditions imposées par le confinement. Toujours est-il que l’explosion de la verdure et des fleurs printanières des dernières semaines de mai ravive l’espoir de jours meilleurs. Et si on en profitait pour préparer notre projet de vacances ? », a indiqué Guy Dubé, membre de l'organisme, par voie de communiqué.

Afin d'obtenir le lien de connexion pour participer à cette rencontre, qui se tiendra sur la plateforme Zoom, il est indispensable de s'inscrire par courriel avant le mercredi 2 juin à 15 h, à l'adresse suivante : [email protected]

Cette activité sera animée par Michel Roy et est gratuitement offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.