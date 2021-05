La région de la Chaudière-Appalaches est en partie revenue au palier orange

Depuis minuit h 01 aujourd'hui, la région administrative de la Chaudière-Appalaches est revenue au palier d’alerte orange de la COVID-19 mais cela, en partie.

En effet, même si la situation épidémiologique a pris du mieux dans les MRC Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, Montmagny et L’Islet, celles-ci demeurent au palier d’alerte maximale (rouge).

« Il reste encore des inquiétudes qui justifient le maintien [de ces MRC] en zone rouge pour le moment », ont indiqué les autorités du CISSS Chaudière-Appalaches, par voie de communiqué de presse.

Les principales mesures en vigueur en zone orange comprennent notamment :

• La réouverture des restaurants (maximum de deux personnes par table, accompagnés, s’il y a lieu, de leurs enfants d’âge mineur, ou des occupants d’une même résidence privée par table);

• Le retour en classe à temps plein pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire;

• Un maximum de 100 personnes dans les lieux de culte (à l’exception des mariages et des funérailles qui sont limités à 25 personnes).

Tout ce qui précède n'est justement pas permis en zone rouge.

« Je tiens à féliciter mes concitoyens pour les efforts soutenus et je les invite à ne pas relâcher concernant le respect des consignes sanitaires de base jusqu’à ce que la couverture vaccinale d’au moins 75 % à deux doses soit atteinte dans la région pour toutes les catégories d’âge et tous les secteurs. Par ailleurs, en ce qui concerne les MRC de Montmagny, L’Islet, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan, je les incite à ne pas baisser la garde, la prochaine étape étant à portée de vue », a souligné Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique.

Rappelons par ailleurs que depuis vendredi dernier, 28 mai, des allègements sont en vigueur dans l’ensemble des régions du Québec :

• Le couvre-feu a été levé;

• Les rassemblements sont permis sur les terrains privés extérieurs (maximum de huit personnes de résidences différentes ou occupants de deux résidences, avec distanciation);

• Les terrasses extérieures des restaurants accueillent de nouveau accueillir la clientèle (en zones rouge et orange : deux personnes avec enfants mineurs ou occupants d’une même résidence; en zone jaune, occupants de deux résidences);

• Les déplacements entre les régions sont permis;

• Les grandes salles et les stades extérieurs peuvent accueillir un maximum de 2 500 personnes en plusieurs zones indépendantes de 250 personnes avec réservations obligatoires, ainsi que des entrées, des sorties et des installations sanitaires distinctes pour chaque zone.

D’autres mesures, en lien notamment avec la distanciation et le port du masque, doivent également être observées.