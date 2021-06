Un Défi Leucan bien relevé par Camélia Turgeon

Camélia Turgeon et ses 85 cm de cheveux ont relevé le Défi Leucan dimanche dernier, au profit des personnes atteintes du cancer.

« C'est vraiment spécial. Hier il faisait un peu plus froid et je le sentais plus en arrière de ma tête. C'est vraiment léger et côté shampooing c'est vraiment économique », a-t-elle raconté en riant. « Les cheveux, ça change vraiment un visage, je ne me reconnais quasiment pas dans un miroir. »

Le défi Leucan en Beauce se tenait virtuellement ce dimanche via la plateforme zoom. Une animatrice a fait un décompte pour que tous les participants coupent leurs cheveux en même temps depuis chez eux. C'était un moment fort selon Camélia qui a aussi souligné la participation de la chanteuse Marie-Mai à l'évènement.

Cela faisait quatre ans que Camélia laissait pousser ses cheveux et c'est la première fois qu'elle les a aussi courts. Elle a confié être souvent en train de les toucher et avoir du mal à réaliser. « Mais j'aime vraiment ça, je vais être super bien pour l'été. Et mes cheveux commençaient à être lourds. »

En plus de se raser la tête, la jeune femme s'était donné comme défi d'amasser 1 000 $ pour la cause et ce sont finalement 3 262 $ qu'elle a pu remettre à l'organisme Leucan.

« Je ne regrette pas du tout, je sais qu'ils vont faire de belles perruques avec ça et il y a des gens qui méritent mes beaux cheveux », a-t-elle ajouté.

Camélia encourage tout le monde à le faire, car, d'après elle, on se sent plus léger et fier. « Vous allez ressentir que vous avez fait une bonne action. On ne peut pas décrire ce qu'on ressent, ça se vit. »