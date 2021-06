COVID-19: un site de vaccination temporaire ouvrira à Saint-Côme

Le CISSS de Chaudière-Appalaches ouvrira un site de vaccination temporaire à la Salle optimiste de Saint-Côme-Linière les 4 et 5 juin.

Situé au 1517 de la 19e rue à Saint-Côme, ce site vise à offrir la vaccination plus près pour la population qui réside au sud de Saint-Georges.

« Ce site de vaccination facilitera l’accès à la vaccination pour les citoyens âgés de 12 ans et plus de Saint-Côme-Linière et des alentours. Ces derniers pourront prendre rendez-vous ou tout simplement se présenter sur place, en sans rendez-vous, pour obtenir leur première dose », a mentionné Marie-Ève Tanguay, directrice de la vaccination.

Près de 500 doses sont disponibles avec et sans rendez-vous pour cette clinique de vaccination, qui ouvre dès vendredi, avec la collaboration de la municipalité.

Vaccination avec ou sans rendez-vous :

- 4 juin, de 12 h à 20 h

- 5 juin, de 9 h à 17 h

Comment prendre rendez-vous :

- En ligne en tout temps : quebec.ca/vaccinCOVID. Il s’agit du moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous.

- Par téléphone : 1 877 644-4545 ou 418 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ou les fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30, pour celles et ceux qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser.