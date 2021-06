Le Corps de cadets de Sainte-Marie récompense six de ses membres

Le Corps de cadets 2898 Sainte-Marie a remis des trophées et des médailles à six de ses membres lors de la tenue de sa revue annuelle qui s'est tenue virtuellement le 28 mai dernier.

Les meilleurs cadets de chaque niveau ainsi que ceux qui se sont démarqués par leur participation aux nombreux défis de cette année spéciale ont donc reçu les honneurs.

C'est Alexis Béland qui a reçu la médaille Strathcona, qui est la plus haute décoration, pour avoir sur montrer l’exemple et s’être démarqué tout au long de l’année par son leadership et ses initiatives.

Ensuite, il y Marianne Felteau, qui en est à sa troisième année dans les cadets, a reçu l'étoile argent. William Langlois a, quant à lui, été récompensé par l'étoile rouge. Il en est à sa deuxième année dans les cadets. Dans les premières années de cadets, c'est Étienne Felteau qui s'est vue remettre l'étoile verte.

Les frères Kiefer et Wyatt Cantin ont remporté le trophée participation pour avoir affiché le plus grand taux de participation aux soirées hebdomadaires, défis photos, activités spéciales, etc., organisées par le Corps de cadets 2898.