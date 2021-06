Un parc-hommage au personnel de la santé sera aménagé à l'Hôpital de Saint-Georges

À l’initiative de Dre Catherine Déry, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches aménagera un parc afin de reconnaître l’engagement du personnel de la santé envers la population de Beauce-Etchemins en période de pandémie.

L’aménagement de l’espace arrière de l’Hôpital de Saint-Georges, soit la cour de l’ancien monastère des Sœurs Augustines, vise à créer un lieu propice pour la détente et un circuit élaboré en considération des divers besoins du personnel et des usagers.

Le site répondra aussi aux besoins des personnes en réhabilitation physique et permettra aux enfants, en attente de leur traitement, de profiter de cet espace extérieur avec leurs parents.

Comme des travaux étaient déjà prévus à cet endroit, cela permettra de créer des sentiers de marche auxquels s’ajouteront des tables et des bancs accessibles à tous. Dans un second temps, il y aura lieu d’envisager de quelle façon parfaire les lieux avec des plantations, par exemple.

Le projet se fera en collaboration avec la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE),

« L’idée de départ consistait à souligner le travail exemplaire de l’un de nos collègues qui prend sa retraite, le pédiatre Dr Pierre-Claude Poulin, mais à la lumière du contexte actuel, des efforts innombrables consentis par les travailleurs de la santé et des services sociaux et le corps médical, il nous est apparu évident que l’aménagement du parc devait rendre hommage et reconnaissance à toutes et à tous », a indiqué l’instigatrice du projet, Dre Catherine Déry, par voie de communiqué de presse.

« Grâce à l’appui de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, que nous remercions chaleureusement, ce projet nous permettra de rendre un hommage concret à tout notre personnel et nos médecins qui se sont investis avec tellement d’ardeur depuis les quinze derniers mois, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, et ce, au bénéfice de nos usagers. D’ailleurs, ces derniers pourront aussi profiter de cet espace aménagé qui représente un beau leg à la communauté de ce secteur de la région », a commenté de son côté le président-directeur général par intérim, Patrick Simard.

Hommage et reconnaissance

Pour la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Manon Veilleux, et l’ensemble des administrateurs de la Fondation, ce parc sera accessible à la clientèle de l’hôpital, mais il permettra aux professionnels et au personnel de la santé de pouvoir aussi bénéficier de détente, de répit et d’air frais lors des pauses.

« Nous leur sommes véritablement reconnaissants de la qualité des soins et services de santé dispensés chez nous. Donc, au nom de notre communauté, la FSBE dit « bravo et merci » en investissant un montant de 300 000 $ en plus de la mise de fonds du CISSS de Chaudière-Appalaches.

La première étape du projet d’aménagement du parc pourrait être finalisée à l’automne.