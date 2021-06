Deux nouveaux membres intègrent l'équipe de la MRC des Etchemins

Annie Leblond et Saad Ait Youssef sont les deux nouvelles ressources arrivées dans l'équipe de la MRC des Etchemins.

Ainsi, Annie Leblond intègre le poste d’officière municipale en bâtiment et en environnement au sein du Service d’inspection de la MRC, qui voit à l’application des règlements municipaux en matière d’urbanisme et d’environnement.

Elle aura comme responsabilité de répondre aux questions des citoyens en ces matières. Aussi, elle sera en charge de procéder à l’analyse des demandes et à l’émission de permis de construction et autres certificats, plus particulièrement sur le territoire des municipalités de Saint-Luc-de-Bellechasse, Sainte-Rose-de-Watford et Saint-Zacharie.

Pour sa part, Saad Ait Youssef entre au poste de conseiller en développement économique. Par le passém il a œuvré comme conseiller à la création d’entreprises et a travaillé au sein d’Épargne Placement Québec et du Mouvement Desjardins dans le département Financement et investissement afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.