« J'immigre en Beauce »: une nouvelle chaîne YouTube sur l'immigration dans la région

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud célébrera le mardi 15 juin les 10 ans du projet Trait d’union, son service d’accueil et d’intégration dédié aux personnes immigrantes de Beauce Sartigan. Pour souligner l’événement, l’organisme lancera sa nouvelle chaîne YouTube J’immigre en Beauce.

La première capsule sera diffusée le mardi 15 juin à 8h30, soit dix ans exactement après le début officiel du projet. Dix personnes immigrantes témoigneront des services qu’elles ont reçus avec l'organisme et de l’impact vécu pour leur intégration socioprofessionnelle.

La chaîne YouTube aura deux objectifs. Les capsules permettront tout d’abord de rendre l’information plus accessible aux personnes immigrantes sur des sujets précis : expressions beauceronnes, lois, programmes, activités, services, etc. Cela permettra aussi d’approfondir certains sujets. Offertes en français, les capsules seront sous-titrées également en français pour faciliter la compréhension et la recherche de mots clés pour les personnes en apprentissage de la langue.

La nouvelle chaîne YouTube permettra également de sensibiliser la population locale à l’apport positif de l’immigration en Beauce et démystifier certains concepts.

10 ans en statistiques

Le projet Trait d'union a vu le jour le 15 juin 2011 à partir de la Table de concertation en immigration de Beauce-Sartigan.

Depuis 10 ans, ce sont plus de 1300 personnes immigrantes qui ont bénéficié des services en plus des membres de leur famille au bureau à Saint-Georges et dans les municipalités desservies par le service mobile. Les résidents temporaires (travailleurs étrangers temporaires et étudiants internationaux) sont les principaux utilisateurs des services. Plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs devenus résidents permanents ou citoyens canadiens.

Ce sont également plus de 300 personnes provenant d’une centaine d’entreprises et organismes de la région qui ont suivi l’une ou l’autre des formations sur le choc culturel et l’intervention en contexte de diversité culturelle. Les formations ont été mises sur la glace pendant la pandémie, mais celles-ci reprendront bientôt avec de nouveaux sujets dont les religions du monde, la situation des femmes dans le monde et les accommodements raisonnables.

Finalement, plusieurs activités interculturelles et d’intégration ont eu lieu au cours des dix dernières années grâce à la collaboration de différents partenaires.