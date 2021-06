Front commun pour une meilleure protection des aînés vivant en RPA

Un Front commun, composé d'organismes et de syndicats, dont l’ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins, vient de se former pour revendiquer une meilleure protection des droits des aînés vivant en RPA.

Pour de nombreuses personnes aînées en perte d'autonomie, les résidences privées pour aînés (RPA) sont la seule option pour se loger et obtenir des soins en raison du manque de places en CHSLD. Bien que certaines améliorations aient été apportées récemment, beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi syndicats, groupes de défense des droits des aînés et des locataires ont décidé de s'unir pour dénoncer les différents types de maltraitance dont sont toujours victimes de nombreux résidents de ces établissements.



Malgré tout le soutien financier qu'elles ont obtenu du gouvernement pendant la pandémie, les RPA n'ont pas hésité à réclamer d'importantes hausses de loyer aux résidents ou à facturer des frais supplémentaires sans justification. D'autre part, de nombreux propriétaires ont refusé de rembourser les résidents pour les services inclus au bail et qui n'ont pas été rendus en raison de la pandémie.

Pour obtenir justice, les résidents de RPA doivent s'adresser au Tribunal administratif du logement (TAL), une instance qui n'est pas adaptée aux réalités des résidents. Ces derniers craignent, avec raison, d'intenter des recours contre les propriétaires de RPA qui, en plus d'être le fournisseur de leur logement, est aussi responsable de leur fournir des soins de santé.



Le Front commun réclame que le gouvernement pose rapidement des gestes concrets, tels que la mise en place d'un contrôle des loyers en RPA, l'implantation obligatoire de comité autonome de résidents et l'exemption des RPA de l'article 1955 du Code civil du Québec qui empêche le refus d'une augmentation de loyer dans les immeubles construits il y a moins de 5 ans.

Le Front commun est composé des groupes suivants :

► ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins

► ACROQ (Association des résidents de RPA et de leurs proches aidants)

► AQDR Québec (Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Québec)

► AQDR Sherbrooke (Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Sherbrooke)

► AQRP (Association québécoise des retraitées et retraités des secteurs publics et parapublics)

► AREQ-CSQ (Association des retraités et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec)

► Réseau FADOQ

► FCAAP (Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes)

► RCLALQ (Regroupement des comités logement et associations de locataires au Québec.