COVID-19 : trois cas supplémentaires en Nouvelle-Beauce et un dans les Etchemins

La santé publique régionale enregistre seulement six nouveaux cas de COVID-19 dans Chaudière-Appalaches aujourd'hui, mais trois d'entre eux ont été recensés en Nouvelle-Beauce et un dans les Etchemins.

Les autres MRC de la Beauce ne comptent, quant à elles, aucune nouvelle infection.

On constate toujours quatre cas actifs en Beauce-Sartigan (0) et deux dans Robert-Cliche. Tandis que la Nouvelle-Beauce en a maintenant 14 (+2). Le territoire des Etchemins n'a plus qu'un cas actif.

Le nombre d'hospitalisations sur le territoire est de cinq (-1). Trois personnes sont encore aux soins intensifs.

Aucun décès n'est signalé.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 433 16 75%

Beauce-Sartigan : 4 116 4 (0) 63%

Nouvelle-Beauce : 2 036 14 (+2) 65%

Appalaches : 1 795 10 70%

Robert-Cliche : 1 621 2 (0) 63%

Bellechasse : 1 384 6 68%

Lotbinière : 1 066 1 67%

Etchemins : 750 (+1) 1 (-1) 66%

Montmagny : 745 8 75%

L'Islet : 306 3 75%

TOTAL : 19 252 (+6) 65 (-6) 70,8%

DÉCÈS: 357 (0)

Depuis vendredi, 2 584 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 387 596 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 70,8 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

84 nouveaux cas, pour un total de 374 095 personnes infectées;

361 675 personnes rétablies;

4 nouveaux décès - pour un total de 11 195, soit : 1 décès dans les dernières 24 h, 2 décès entre le 15 et le 20 juin, 1 décès avant le 15 juin,

161 hospitalisations, soit une diminution de 7 par rapport à la veille;

40 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 1 par rapport à la veille;

16 367 prélèvements réalisés le 20 juin

Vaccination