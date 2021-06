À quoi sert une assurance vie?

Peu importe votre âge, votre situation financière ou votre état de santé, l’assurance vie peut être un produit d’assurance avantageux pour vous. Bien plus qu’une simple protection financière en cas de décès, l’assurance vie vous offre de nombreuses options pour répondre exactement à vos besoins actuels et futurs.

Afin de savoir si l’assurance vie est une solution adaptée à votre situation, découvrez les principales raisons évoquées par les assureurs et les assurés pour souscrire à ce type de police.

Couvrir les frais funéraires

Lors de votre décès, de nombreuses dépenses doivent être assumées par vos bénéficiaires. Bien que ces coûts changent beaucoup d’un individu à l’autre, ils s’élèvent normalement entre 2 500 $ et 10 000 $. Dans certaines situations, les frais peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers dollars. La majorité des assurances vie incluent un montant versé aux bénéficiaires qui peut être utilisé pour couvrir les frais funéraires.

Rembourser vos dettes (hypothèques, crédits, impôts, etc.)

En plus de rembourser les frais funéraires, l’argent perçu par vos bénéficiaires peut servir à acquitter vos différentes dettes. Que ce soit l’hypothèque de votre maison, votre compte de crédit, vos impôts ou bien des biens achetés en plusieurs versements, ces obligations ne seront pas à la charge de vos proches.

Augmenter l’héritage de vos bénéficiaires

Certains produits d’assurance vie vous offrent la possibilité d’accumuler un montant à l’abri de l’impôt qui sera versé à vos bénéficiaires lors de votre décès. Par ailleurs, vous pouvez choisir des bénéficiaires précis qui pourront recevoir les montants directement et hors de la succession officielle.

Selon les clauses de votre police d’assurance, vous aurez peut-être l’option de récupérer votre argent accumulé à la fin de votre couverture ou bien d’utiliser ce montant pour payer vos futures primes d’assurance.

Assurer le style de vie du ménage

Si votre salaire est le revenu principal de votre ménage, il est possible que votre famille ait des problèmes financiers dans l’éventualité de votre décès. Certaines polices d’assurance vie permettent ainsi à votre famille d’obtenir un montant pour remplacer votre revenu. Elle pourra ainsi assumer les dépenses quotidiennes tout en conservant le même train de vie familiale.

Racheter les actions d’une entreprise

Lors du décès de l’un des actionnaires d’une entreprise, les bénéficiaires peuvent normalement choisir l’option de rachat la plus avantageuse pour eux. Une assurance vie permet ainsi à l’entreprise et à ses actionnaires de racheter les actions et de remettre leur valeur totale aux bénéficiaires concernés sans que l’entreprise ne doive obtenir de S bancaire.