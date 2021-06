Les ambulanciers de TASBI ont demandé un mandat de grève

Les membres du syndicat des Travailleurs ambulanciers de Beauce inc. (TASBI) ont exprimé, lors d’une assemblée générale spéciale, le désir de mandater l’organisation syndicale afin de déclencher, au moment jugé opportun, une grève de ses membres.

Christian Duperron, le président de TASBI, a indiqué dans un communiqué de presse que leur convention collective est échue depuis plus d’un an et qu'à ce jour il n'y a eu aucune offre salariale sur la table.

« Aucune rencontre de négociation pour discuter du volet monétaire n’est prévue. Nous espérons grandement que le gouvernement reconnaisse enfin le travail essentiel de nos membres paramédics, surtout avec ce que nous avons vécu lors des 15 derniers mois », a-t-il précisé.

Les syndiqués jugent qu'après avoir souligné le travail essentiel des intervenants de première ligne lors de la pandémie, et ce, à plusieurs reprises, le gouvernement doit passer à l’action.

Les points majeurs de discussion sont les augmentations salariales incluant les primes et les horaires de travail. Mentionnons que le point des horaires de faction sont désuets et contre-productifs pour la sécurité de la population.

« Essentiels avant, maintenant, et en tout temps... notre slogan de négociation », de conclure Christian Duperron.