COVID-19 : seulement un nouveau cas en Robert-Cliche

La santé publique régionale enregistre seulement trois nouveaux cas de COVID-19 dans Chaudière-Appalaches aujourd'hui. Il y en a un seul en Beauce et il a été recensé en Robert-Cliche.

Les autres MRC de la Beauce ne comptent, quant à elles, aucune nouvelle infection.

On constate trois cas actifs en Beauce-Sartigan (-1) et toujours deux dans Robert-Cliche. Tandis que la Nouvelle-Beauce en a maintenant 10 (-4). Le territoire des Etchemins n'a plus qu'un cas actif.

Le nombre d'hospitalisations sur le territoire est de quatre (-1). Trois personnes sont encore aux soins intensifs.

Aucun décès n'est signalé.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 434 15 75%

Beauce-Sartigan : 4 116 3 (-1) 63%

Nouvelle-Beauce : 2 036 10 (-4) 65%

Appalaches : 1 796 10 70%

Robert-Cliche : 1 622 2 (0) 63%

Bellechasse : 1 384 5 68%

Lotbinière : 1 066 1 67%

Etchemins : 750 (0) 1 (0) 66%

Montmagny : 745 8 75%

L'Islet : 306 2 75%

TOTAL : 19 255 (+3) 57 (-8) 70,8%

DÉCÈS: 357 (0)

Hier, 8 164 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 395 760 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 70,8 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Le CISSS a également indiqué que le bilan ne sera pas diffusé demain, le jeudi 24 juin, en raison du congé de la Fête nationale. Le bilan complet sera de retour le vendredi 25 juin.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

127 nouveaux cas, pour un total de 374 222 personnes infectées;

361 840 personnes rétablies

3 nouveaux décès - pour un total de 11 198, soit : 0 décès dans les dernières 24 h, 3 décès entre le 16 et le 21 juin,

161 hospitalisations, resté stable par rapport à la veille;

40 personnes aux soins intensifs, resté stable par rapport à la veille;

22 162 prélèvements réalisés le 21 juin.

Vaccination