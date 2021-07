Le VacciBus de Chaudière-Appalaches sera aujourd'hui à Saint-Isidore, de 16 h 30 à 20 h, au 128 route Coulombe.

C'est le vaccin Pfizer contre la COVID-19 qui y sera administré, sans rendez-vous, pour une première ou une deuxième dose.

Il sera aussi possible de se faire vacciner le 6 et le 7 juillet à Saint-Prosper, puis le 13 à Saint-Gédéon. On ne sait pas encore quel vaccin sera disponible à ce moment-là.

Les détails sont disponible sur le site internet du CISSS de Chaudière-Appalaches.