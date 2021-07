COVID-19 : neuf décès ajoutés au bilan de Chaudière-Appalaches, dont trois en Beauce

Le bilan quotidien de la Santé publique régionale indique aujourd'hui que neuf personnes supplémentaires sont décédées de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, portant le total à 367 morts depuis le début de la pandémie.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches n'apporte que peu de précisions sur ce chiffre. En effet, on sait simplement que deux des personnes décédées résidaient en Beauce-Sartigan et une en Robert-Cliche. Cependant, on ne sait pas quand sont survenus ces décès. Il est simplement justifié que c'est à la suite d’une analyse que cette correction a été effectuée.

Qui plus est, la région ne compte qu'un nouveau cas de COVID-19 aujourd'hui. Ce qui porte à 19 278 le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs est à 14 (-1) avec plus qu'une seule hospitalisation (-1).

Depuis hier, 6 622 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 471 317 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 71,8 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 37,9 %.

VILLE/MRC VACCINATION 1/2

Lévis 76% / 40,8%

Beauce-Sartigan 64% / 37%

Nouvelle-Beauce 67% / 35%

Appalaches 71% / 41%

Robert-Cliche 64% / 37%

Bellechasse 69% / 34%

Lotbinière 68% / 29%

Etchemins 67% / 38%

Montmagny 76% / 44%

L'Islet 76% / 38%

CHAUDIÈRE-APPALACHES 71,8% / 37,9%

CAS POSITIFS - CUMULATIF : 19 278 (+1)

CAS ACTIFS: 14 (-1)

DÉCÈS: 367 (+9)

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures au Québec, font état de:

64 nouveaux cas, pour un total de 375 429 personnes infectées;

363 484 personnes rétablies;

10 nouveaux décès - pour un total de 11 229 décès - soit : 0 décès dans les 24 dernières heures, 1 décès entre le 1er juillet et le 6 juillet, 9 décès avant le 1er juillet,

101 hospitalisations, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;

23 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;

16 812 prélèvements réalisés le 6 juillet.

Notons qu'une partie des nouveaux décès provient d'un rattrapage dans la saisie des décès répartis sur plusieurs jours. En effet, 9 décès déclarés dans les dernières 24 heures sont survenus il y a plus de 7 jours, soit avant le 1er juillet 2021.

Au sujet de la vaccination: