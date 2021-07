Des festivités à Beauceville pour soutenir la famille Gilbert-Laroche

Les citoyens de Beauceville et des alentours sont invités samedi entre 10h et 16h à l'Île Ronde pour un événement caritatif au profil de la famille Gilbert-Laroche.



Les festivités sur l'île Ronde débuteront à 10h et termineront à 16h. Plusieurs modules et jeux gonflables seront disponibles pour les enfants ainsi que des tatouages temporaires (peinture airbrush).

Des hot-dogs, de la pizza, des croustilles, de la crème glacée et bien d'autres choses seront en vente sur place.

Des chapiteaux seront également installés et l'animation sera assurée par Michel Mathieu.

Tous les profits de l'événement iront au GoFundme pour la famille Gilbert-Laroche.

L'organisatrice de l'événement, Vanessa Carreau, tient à remercier la municipalité de Beauceville, les donateurs et les nombreux commanditaires de l'événement, notamment le Maxi de Saint-Georges et Menuiserox de Beauceville.

Tous unis pour Shannon et sa famille

Rappelons que Shannon Gilbert, originaire de Beauceville, a récemment été diagnostiquée d'un cancer du sein alors que son fils subissait déjà plusieurs problèmes de santé. Une collecte de fonds a été organisée par l'amie de Shannon, Vanessa Carreau, afin de récolter l'argent nécessaire pour que la famille subvienne à ses besoins.

L'histoire détaillée est disponible dans l'article ci-dessous.