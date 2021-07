« Donner au suivant » devient difficile sans l'aide des autres

La généreuse Beauceronne, Zita Gauthier, qui donne de son temps et de son énergie à aider les familles dans le besoin, est un peu déçue par le manque de réponse à ses appels aux dons.

Souvenez-vous, nous avions rencontré, en mai dernier, cette femme âgée de 73 ans qui s'est engagée à soutenir au moins 10 familles par mois jusqu'en décembre prochain.

Au moment de la sortie de notre article, son histoire et ses appels aux dons étaient déjà parus dans Le journal de Québec et étaient sur le point d'être publiés dans un second journal de la région.

« J'ai eu beaucoup de "Bravo", de "C'est beau ce que vous faîtes", mais pas beaucoup d'aide pour les paniers. Il y a quelques nouvelles personnes qui ont fait un don de 40 ou 50 $, mais très peu », a raconté Zita qui avait mis plus d'espoir quant à l'impact qu'auraient ces textes.

Malgré cela, elle a réussi à faire tous les paniers prévus pour le mois de juin. Son combat en est maintenant à la préparation des 25 paniers qui lui ont été demandés en juillet et en août. À ce jour, il lui en manque encore pour 17 familles.

« Chaque mois c'est toujours la même chose, j'ai toujours mes boîtes vides à la fin. C'est petit à petit et à force de crier que j'y arrive. Des fois c'est un peu décourageant parce que je travaille comme une damnée. »

Déterminée, Zita Gauthier ne « lâche pas la patate » comme on dit. Elle compte bien mener son projet jusqu'au bout.

« J'ai promis de le faire jusqu'au mois de décembre alors je le ferai, mais je ne recommencerai pas l'an prochain. »

Les deux heures et demi accordées à chaque famille représentent beaucoup de temps et d'énergie pour cette femme au grand coeur. Bien que cela représente un défi, c'est toujours une satisfaction d'avoir aidé une famille et de la voir ressortir de chez elle avec le sourire.

« Je suis contente de le faire pareil ! Je continue d'espérer, moi je vis d'espoir et de foi », a terminé la résidente de Saint-Georges.

Si vous souhaitez soutenir son projet, notez que ce qui manque le plus à ses paniers ce sont des bons d'achats, car ils permettent de donner un plus aux familles pour aller chercher ce dont elles ont besoin.

Zita est joignable au 418-227-5947.