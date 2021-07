COVID-19 : de nouveaux assouplissements s'appliquent dès aujourd'hui

Grâce à une situation épidémiologique favorable et à l'avancée de la couverture vaccinale, les assouplissements se poursuivent au Québec. Il est désormais possible pour les personnes de résidences différentes de se rapprocher d’un mètre, et ce, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Cependant, pour des activités de chant et pour la pratique d'exercices à intensité élevée dans les gyms, la distanciation de deux mètres doit être maintenue.

Par ailleurs, le port du couvre-visage demeure obligatoire dans les lieux publics.

C'est ce qui avait été annoncé le 7 juillet par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en conférence de presse.

Il y a également d'autres assouplissements dans certains milieux.

Commerces de détail

Il n'y a plus de restrictions de capacité dans les commerces de détail. Les commerçants doivent cependant gérer l'achalandage afin de pouvoir maintenir une distanciation d'un mètre en tout temps entre les personnes de résidences différentes.

Le port du masque ou du couvre-visage demeure obligatoire.

Lieux accueillant un auditoire

Dans les lieux intérieurs et extérieurs avec places fixes, un seul siège doit demeurer libre entre des personnes de résidences différentes.

La distanciation d'un mètre doit être conservée dans les espaces communs.

Sports et loisirs

Lors d'évènements amateurs où les spectateurs sont assis dans des estrades, des gradins ou des places fixes, le nombre maximal de spectateurs autorisés, par plateau sportif, est de 50 à l'intérieur et de 100 à l'extérieur.