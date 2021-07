Une reconnaissance publique pour deux paramédics

Deux paramédics membres du syndicat TASBI (Travailleurs ambulanciers de Beauce inc.) ont vu leur travail d'intervention d'urgence reconnu lors d’une courte présentation qui a eu lieu ce matin à Lac-Mégantic, devant un parterre d’élus, de confrères, de consœurs et d’amis.

En effet, Vanessa Noël Bourassa et Daniel Boulé, ont reçu des certificats d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec pour avoir littéralement sauvé la vie d'Yves Thibodeau, un résident de Lac-Mégantic, qui a subi un arrêt cardiaque le 3 mai dernier.

« Comme ma situation était critique, des passants ont pu alerter le 911 qui a dépêché une équipe de policiers et bien évidemment l’équipe de paramédics qui revenait d’un transport d’urgence. Ils ont tôt fait de me réanimer et de me redonner vie. Par la suite, ils ont stabilisé ma situation. Et vous me voyez comme un neuf », a raconté le patient qui a pu exprimer, lors de la cérémonie, toute sa gratitude envers ces professionnels de la santé.

Après trois électrochocs appliqués par les policiers, M. Thibodeau en a reçu cinq autres, administrés par les paramédics, lors de son transport vers le centre hospitalier de Lac-Mégantic, puis ensuite vers celui de Fleurimont.

« C’est la présence des paramédics sur les lieux, ou à quelques pas des liens de l’incident qui a été la clé dans le succès de cette situation. Vanessa et Daniel étaient à la bonne place pour faire adéquatement et efficacement leur travail. Et voyez les résultats. Nous sommes tellement fiers d’eux. Bravo, c’est du travail bien fait », a fait remarquer Christian Duperron, président de TASBI.

« Notre passion c’est de pouvoir aider les gens, de pouvoir garantir leur sécurité et leur bien-être. Merci de votre reconnaissance, mais vous savez, nous n’avons fait que notre travail », ont simplement déclaré Vanessa Noël Bourassa et Daniel Boulé.

Sur la photo, prise lors de la cérémonie de ce matin, on aperçoit, de gauche à droite, Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, Yves Thibodeau, le patient sauvé, les paramédics Vanessa Noel-Bourassa et Daniel Boulé, ainsi que François Jacques, député de Lac-Mégantic à l'Assemblée nationale.