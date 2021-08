Retour du Salon de l'Habitation Chaudière-Appalaches en janvier 2022

Le sixième Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches sera de retour l'an prochain au Centre de congrès et d’exposition de Lévis les 14, 15 et 16 janvier.

L'événement accueillera à nouveau des centaines de professionnels pour guider les visiteurs dans leurs projets de rénovation, de construction, d’aménagements, de services financiers et autres.

C'est le premier Salon de l’Habitation à être approuvé dans la région de Québec et au Québec par la Santé

publique, grâce aux mesures sanitaires prévues par l'organisation.

« Les promoteurs, moi-même et Pierre Harvey de SM Médias sont ravis de pouvoir présenter ce salon tellement pertinent dans le contexte actuel. En effet, le confinement vécu a fait prendre conscience de l’importance de réaliser dès maintenant des projets d’aménagement de vie, de rénovation et de construction si déterminants dans notre entourage et essentiels pour notre qualité de vie », d'indiquer Guy Lépine de CONEX évènements dans le communiqué de presse qui annonce le salon.

Pour ceux qui souhaitent exposer, il est toujours temps de réserver ses espaces en contactant les promoteurs aux coordonnées suivantes : Guy Lépine au 418 523-5040 et Pierre Harvey au 819 233-3330.