Les bonnes raisons de demander un crédit auprès d’un prêteur privé

Lorsqu’on est dans une situation où l’on a besoin d’argent rapidement, s’adresser à un prêteur privé plutôt qu’à une institution financière classique peut être une solution alternative. En effet, les banques traditionnelles ont souvent peu d’offres pour les personnes souhaitant faire un prêt d’argent express. Voici cinq bonnes raisons de s’adresser à un prêteur privé.

Un accès facile

Il est possible de faire une demande d’emprunt de crédits en ligne, par courriel ou même par téléphone. Il suffit de joindre les documents demandés, d’attendre la réponse du prêteur privé (qui peut prendre entre 1 h et 24 h), de signer le contrat et de recevoir les fonds directement dans son compte bancaire. La majorité des demandes sont acceptées car les prêteurs privés demandent très peu de justificatifs. Les demandeurs n’ont pas besoin de fournir de preuves de revenus ou même les raisons de leur emprunt. De plus, le prêt personnel sans justificatif est plus accessible car différents profils d’emprunteurs tels que les travailleurs autonomes, les retraités ou les chômeurs sont acceptés.

Un dépôt de fonds rapide

Après être passés par une étude de dossier rapide, les fonds sont généralement déposés dans le compte bancaire de l’emprunteur sous 24 heures ouvrables. Certains prêteurs privés peuvent même déposer les fonds demandés la journée même où le dossier du demandeur a été approuvé, un délai très court lorsque l’on compare aux prêts des banques classiques dont le dépôt peut prendre plusieurs jours. Il s’agit donc d’une option favorable pour faire face aux dépannages urgents, tels une facture imprévue ou des frais médicaux à régler.

Aucune enquête de crédit

Une autre bonne raison de faire une demande de prêt à un prêteur privé, c’est que ce dernier peut être accordé même si le score de crédit de l’emprunteur est mauvais. Plusieurs organismes se basent sur d’autres critères d’admissibilité que celui de la cote de crédit. En effet, certains prêteurs privés peuvent prendre leur décision en observant les revenus, le taux d’endettement ou l’étude des relevés de banque du demandeur.

Une liberté d’utilisation

Contrairement aux crédits traditionnels qui présentent parfois des conditions gênantes, comme celle d’exiger de l’emprunteur qu’il explique sa démarche, le prêt personnel sans justificatif permet aux emprunteurs d’utiliser leurs fonds comme bon leur semble. Pour partir en week-end ou éviter un impayé, ça vous regarde !

Un renouvellement en toute simplicité

Si le remboursement de l’emprunt initial se déroule bien, il est très facile de pouvoir le renouveler. Dans la plupart des cas, il suffit à l’emprunteur d’écrire un courriel de demande au prêteur privé pour obtenir son prêt à nouveau.

Approcher un prêteur privé en cas d’urgence financière peut donc être une option très favorable pour un dépannage rapide et sécurisé. Mais attention : il faut tout de même faire attention aux frais de dossier et aux taux d’intérêt, qui peuvent être élevés!