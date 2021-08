Où trouver des cours de yoga en ligne ?

Le Québec est l’une des régions du Canada où les cours de yoga ont gagné en popularité ces dernières années. Avec les situations stressantes que traversent au quotidien les habitants de cette région, ces cours sont devenus le meilleur recours pour évacuer l’anxiété. Si ces séances se déroulent habituellement en salles de gym, avec la crise sanitaire, la pratique yoga ne peut désormais se faire qu’en ligne. Pour bénéficier des meilleurs cours de yoga, il faut s’assurer de bien choir sa plateforme.

La plateforme Olybe

Créée par Gaelle Frizon de Lamotte, Olybe est une plateforme en ligne qui joue le rôle d’intermédiaire entre tout Québécois désireux de suivre des cours yoga et des professeurs spécialisés dans ce domaine.

Vous avez l’option entre plus d’une centaine de cours répartis par catégories de disciplines et par niveau. Ainsi, vous y trouverez des exercices de yoga pour débutants, pour avérés et pour femmes enceintes. Le plus intéressant avec cette plateforme, c’est que les cours sont dispensés en live et vous pouvez choisir entre des séances de 30 minutes et d’une heure.

Ainsi, vous pourrez vous consacrer à vos occupations habituelles sans être contraints de rater vos exercices. De plus, les séances ne démarrent pas automatiquement avec les exercices de yoga. Le prof yoga vous donne d’abord des exercices d’entraînement.

Pour bénéficier alors des merveilles de ce site, vous n’avez qu’à décaisser une somme de 30 euros pour avoir accès à un abonnement mensuel. Précisons que celui-ci est illimité et sans engagement.

La page Modo Yoga sur Instagram

Pour faire du yoga en ligne depuis le Québec, la page Modo Yoga met à votre disposition des cours sur le réseau social Instagram. Ces séances sont proposées en direct, et ce de 6 h 30 jusqu’à 20 h. Durant donc cette tranche horaire, vous pouvez choisir le moment qui vous semble le plus adapté pour suivre vos cours.

Il faut préciser que les séances sont réparties par classes et chacune d’elles possède ses particularités. Vous devez donc vous assurer de bien étudier celles-ci avant de choisir votre classe. Pour accéder aux cours, il est indispensable de faire en amont une inscription. De plus, vous devez réserver votre formule de cours avant que les séances ne débutent.

En ce qui concerne les formules de cours, vous avez l’option entre la formule de 10 euros et celle de 90 euros. Avec la première, vous bénéficiez tous les jours d’une session live. Quant à la seconde, elle vous donne accès à dix sessions live.

Ces deux formules sont sur réservation. Il y a une troisième formule qui ne requiert pas de réservation et qui est facturée à 25 euros la semaine. Vous recevez les cours en vidéo avec cette formule.

Les cours de yoga en ligne de My Yoga Connect

Avec la plateforme My Yoga Connect, faire du yoga en ligne sera désormais un moment de plaisir pour vous, car vous allez dépenser peu pour bénéficier des bienfaits de cette discipline. Grâce à cette plateforme de Montréal, vous êtes en effet en relation avec des professeurs chevronnés dans tous les styles de yoga.

Ceux-ci mettent à votre disposition plus de six centaines de vidéos qui sont classées selon divers facteurs. Il s’agit du sexe, du niveau, du moment de la journée (matin ou soir) et de l’objectif (évacuer le stress, devenir souple, etc.).

Vous pourrez ainsi choisir sans grandes complexités les cours qui répondent le mieux à vos objectifs. Pour avoir accès à ces vidéos de cours, vous devez d’abord souscrire à l’une des formules d’abonnement. À ce propos, vous avez le choix entre la formule mensuelle qui est facturée à 18 euros et la formule trimestrielle dénommée Découverte qui est facturée à 48 euros.

À défaut de ces options, votre choix peut aussi se porter sur la formule annuelle dénommée Vital qui est facturée à 170 euros. À part l’aspect du tarif, il y a un autre point qui rend davantage attractives les offres de cette plateforme. Il s’agit de l’essai gratuit de 15 jours qui est offert à tout Québécois désireux de faire la pratique yoga sur ce site.

Les autres cours yoga proposés en ligne

À part les plateformes de My Yoga Connect, Modo Yoga et Olybe, vous pouvez également trouver des cours yoga en ligne et sur d’autres sites.

Om Yoga

Om Yoga est un studio de yoga québec qui propose une kyrielle de cours. Pour les personnes qui ne désirent ou ne peuvent pas se déplacer dans les locaux de ce studio, des cours leur sont dispensés en ligne.

Ceux-ci sont disponibles sur la page instagram du studio, et ce en une variété de styles. Il faut par ailleurs préciser que les cours ne sont dispensés que deux fois par jour et vous devez choisir une des horaires proposées. Ainsi, vous avez l’option entre les cours de 18 h et ceux de 11 h.

Yoga Fitness Québec

Yoga Fitness Québec est un site internet sur lequel vous avez à tout moment de la journée accès à des cours yoga. La particularité de cette plateforme, c’est qu’il est rare de trouver tout le temps les mêmes exercices, car chaque jour, de nouveaux cours de yoga sont proposés sur la plateforme.