Guy Bonneau est le nouveau président de la FADOQ

La FADOQ-Régions de Québec et Chaudière-Appalaches aura à sa tête un nouveau président. Il s’agit de monsieur Guy Bonneau. Il ira à la rencontre des membres lors de la tournée automnale dans toutes les sous-régions.

« C’est un honneur pour moi d’avoir été nommé au sein de cette grande organisation qui représente les aînés à travers les deux régions. Vous me permettrez de saluer Monsieur Rosaire Roy qui a été président pendant 12 ans. Sous sa présidence, la FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches est devenu un acteur économique, politique et communautaire important pour l’ensemble de la communauté. Merci de votre travail accompli », de présenter le nouveau président, Guy Bonneau.

M. Bonneau a une carrière en administration et en enseignement. Il a également œuvré comme directeur des finances pour de nombreuses entreprises de service. De plus, il a travaillé pour Bell Canada durant les quinze dernières années actives sur le marché du travail.

Père de trois garçons et grand-père de 4 petits-enfants, il s’est impliqué depuis toujours dans de très nombreuses organisations comme la Société musicale de Saint-Augustin et le hockey mineur.

« Je nous donne comme mission de relancer le mouvement et faire face aux changements de la nouvelle réalité que vivent les aînés. Nous devons nous adapter et pour cela, être encore plus à l’écoute des femmes et des hommes qui ont vécu des moments spéciaux lors des derniers mois. Je suis fébrile, j’ai hâte de rencontrer les gens », de conclure Guy Bonneau.