Les hospitalisations repassent au-dessus de la centaine

MONTRÉAL — Québec signale mardi 345 nouveaux cas de COVID−19 et trois décès supplémentaires.

Le bilan provincial s’élève maintenant à 385 465 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 370 486 sont rétablies, et 11 283 décès.

Deux des décès rapportés mardi sont survenus dans les 24 dernières heures et le troisième a eu lieu avant le 17 août.

Le nombre d’hospitalisations est repassé au−dessus de la centaine. On en dénombre 102, une hausse de trois comparativement à lundi. Parmi ces patients, 29 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de deux.

Un total de 12 351 prélèvements ont été réalisés le 22 août.

Côté vaccination, 31 424 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 131 278 doses injectées au Québec. À l’extérieur de la province, 65 910 doses ont été administrées à des Québécois.

Les données de l’Institut national de santé publique du Québec indiquent que 75,5 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID−19. Chez les 12 ans et plus, 86,3 % ont reçu au moins une dose et 78,5 % sont adéquatement vaccinés.

La Presse Canadienne