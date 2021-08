Un grand hommage au Dr Denis Métivier

Le conseil d’administration de la Coopérative de santé Robert-Cliche a rendu hommage à l’un de ses membres fondateurs, le Dr Denis Métivier, en nommant de son nom la salle de conférence de la clinique de Beauceville.

C’est ainsi que le 24 août, le président du CA, Benoît Paré, et la directrice générale, Marie-Claude Vachon ont souligné son implication et son dévouement pour le projet de la Coopérative.

Siégeant comme membre producteur sur le premier conseil d’administration, Dr Métivier a été l’un des premiers médecins à s’être impliqué dans la création de ce projet avant-gardiste. La Coopérative de santé Robert-Cliche a vu le jour en 2008, après plusieurs consultations publiques révélant l’important manque de médecins omnipraticiens dans la région. L’accessibilité aux soins de santé est donc devenue un enjeu important dans la MRC et c’est à la suite de cela que la Coopérative de santé Robert-Cliche a été créée. Ayant à cœur la relève médicale de la région, Dr Métivier ainsi que deux autres médecins, Dre Linda Fillion et Dr Pierre Trudeau, ont démontré leur grand intérêt envers le projet dès le départ.

Étant un homme d’innovation, Dr Métivier a rapidement senti que ce projet avait un grand potentiel et que toute la région allait en bénéficier. Que ce soit pour la recherche de financement, la recherche de partenaires ou son poste de responsable du Groupe de médecine familiale (GMF), Dr Métivier a su être généreux de son temps et démontrer du courage face aux défis que représentaient tous ces changements. Même en approchant la fin de sa pratique, il a modifié la routine de son travail effectué à son bureau de St-Victor pour participer à couvrir les périodes de sans rendez-vous à la clinique de Beauceville et pour faire progresser le projet de la Coopérative.

C’est en 2013, à l’âge de 69 ans et après 42 ans de pratique, que Dr Denis Métivier a pris sa retraite de la pratique de la médecine familiale. Ayant la Coopérative de santé Robert-Cliche très à cœur, il n’a toutefois pas laissé tomber son poste au sein du conseil d’administration. Il s’est impliqué bénévolement encore huit autres années avant de prendre la décision de ne pas se représenter comme administrateur lors de l’assemblée générale annuelle du 15 juin dernier. Après 13 ans à siéger sur le CA, il dit vouloir laisser sa place aux plus jeunes et profiter de sa retraite à 100 %.

Désirant souligner l’implication et le dévouement de Dr Métivier durant toutes ces années, le conseil d’administration de la Coopérative de santé Robert-Cliche a pensé nommer la salle de conférence de la Clinique de Beauceville : Salle Dr Denis Métivier. Il s’agit d’un clin d’œil aux nombreuses réunions et rencontres où Dr Métivier à assister au cours des 13 dernières années. En plus d’être gravé sur cette plaque, le nom de Dr Denis Métivier restera à jamais gravé dans l’histoire de la Coop Santé.