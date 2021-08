La Fondation Santé Beauce-Etchemin investit 54 000 $ dans un nouvel équipement médical

La Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) a investi un peu plus de 54 000 $ pour l'achat nouveau défibrillateur-ventilateur de transport pour les soins intensifs de l’Hôpital de Saint-Georges.

Cet équipement médical, qui répond aux besoins et de la clientèle pédiatrique et de la clientèle adulte, a été acquis pendant la pandémie et utilisé pour les transferts des patients vers d’autres sites ou établissements.

