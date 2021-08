4 avantages d'habiter en dehors de l'île de Montréal

Bien que vivre à l’île de Montréal apporte un certain dynamisme et une proximité pour les attraits plus touristiques, beaucoup de monde choisit de s’exiler en dehors de l’île pour s’y installer.

En effet, depuis la pandémie, de nombreuses familles ont décidé de quitter Montréal pour vivre plus en région, c’est pourquoi on vous partage les avantages d’habiter en dehors de l’île de Montréal.

Éviter le trafic interminable

La plupart des gens qui s’exilent loin de Montréal, c’est parce qu’ils ne supportent plus le trafic sur les ponts et au centre-ville. Bien que ce soit propice à toutes les villes, cela peut avoir le don de faire perdre du temps et davantage de patience à la plupart des automobilistes.

Vivre en dehors de l’Île de Montréal est donc un avantage là-dessus, car les rues sont souvent beaucoup plus tranquilles et faciles d’accès. Les personnes qui investissent en région et qui trouvent un travail dans leur coin font des économies de temps, mais d’essence aussi.

Des logements plus abordables

Une chose est sûre, vivre à Montréal demande d’avoir un certain niveau financier. En effet, que vous ayez envie d’acheter une maison ou un condo, les prix des logements à Montréal sont atrocement chers, c’est d’ailleurs une des raisons qui donnent aux gens l’envie de partir.

Toutes les années, les loyers des logements ne cessent d’augmenter à Montréal, ce qui rend l’investissement beaucoup plus difficile alors qu’une maison neuve à vendre à Terrebonne ou Saint-Jean-Sur-Richelieu peut être beaucoup plus avantageuse et accessible.

Les activités en plein air

Vivre en région est synonyme de grands espaces et de plus de liberté pour pouvoir profiter des activités extérieures seul ou en famille. La plupart des régions entourant l’Île de Montréal sont réputées pour leurs nombreux espaces verts et leurs lacs ainsi que pour leurs montagnes. Peu importe les saisons, vivre en dehors de l’Île peut vous permettre de découvrir de nombreuses expériences et d’aller à la rencontre avec de nouveaux paysages.

Des écoles accessibles

Bien que l’on croit souvent que les transports en commun sont moins efficaces en région que dans les grandes villes telles que Montréal, il faut savoir que les écoles sont super bien situées dans les régions et que les transports en commun permettent à tous les étudiants de s’y rendre facilement.

De plus, les régions entourant l’Île de Montréal ne sont pas très loin du centre-ville donc les enfants auront la possibilité de voyager facilement pour se rendre dans l’école de leur choix.

Finalement, vivre en dehors de l’Île de Montréal a de nombreux avantages que ce soit au niveau des paysages, des logements, mais aussi des activités en plein air.