Automatisez votre production grâce aux technologies d'aujourd'hui 

Peu importe le secteur dans lequel vous œuvrez, être à la tête d’une entreprise demande de procéder à des changements pour pouvoir continuer à se développer efficacement et de mener à bien ses objectifs. Ces changements consistent actuellement à se servir de l’aide des nombreuses technologies pour pouvoir automatiser la production et gagner un gain de temps considérable.

Afin de vous aider à comprendre comment et pourquoi automatiser votre production, voici tout ce que vous devez savoir.

Pourquoi automatiser votre productivité ?

Dans le domaine manufacturier, l’automatisation se situe au niveau du processus d’intégration des machines et des équipements afin qu’elles puissent automatiquement effectuer les tâches importantes telles que le soudage, la manutention des matériaux, l’emballage, la palettisation, la distribution et la découpe. L’utilisation de tous les matériels et des logiciels d’automatisation permettant considérablement d’améliorer la productivité, la sécurité, mais aussi la rentabilité. Toutefois, si vous ne souhaitez pas investir dans du matériel, il est possible de faire appel à un sous-traitant pour faire une découpe laser à Montréal et gagner en productivité.

L’automatisation permet de garantir et maîtriser la qualité des produits et de réduire la lourdeur de certaines tâches pour les opérateurs ainsi que d’optimiser leurs valeurs ajoutées.

Comment automatiser la productivité ?

Pour automatiser la productivité, il ne suffit pas d’engager des professionnels du travail du métal, il faut aussi faire appel à du personnel spécialisé pour qu’ils mettent en place l’installation des logiciels et du matériel d’automatisation.

Pour procéder concrètement à l’automatisation de la productivité grâce aux technologies, vous devez faire le point sur toutes les tâches qui sont répétitives dans votre travail telles que la soudure, la manutention des matériaux, l’emballage, le tri, le découpage, le sablage, le classement, la distribution, la facturation …

La liste des tâches est souvent longue dans le secteur métallurgie et il faut savoir que toutes les tâches qui peuvent se répéter peuvent être automatisées, ce qui peut représenter 80% de la productivité. Le 20 % qui reste est tout de même essentiel, car il concerne le jugement humain.

Bien que la technologie fasse avancer considérablement la productivité, elle doit tout de même être supervisée pour éviter de nombreuses erreurs. Il est important de vérifier que les machines soient coopératives pour chacun des projets et que toutes les étapes du projet en lui-même soient bien respectées.

Il faut savoir que même si l’automatisation est un atout essentiel en termes de production, il ne faut pas voir trop grand tout de suite et automatiser des opérations complexes dès le départ. Il est important pour la suite des opérations de ne pas tout faire en même temps et de faire les choses graduellement afin d’établir la meilleure stratégie d’automatisation.

Automatiser la production grâce aux technologies est une étape importante pour le bon développement d’une entreprise, mais cela demande tout de même d’être très prudent.