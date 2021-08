Distribution de verrous de pontet pour sécuriser les armes à feu

Dans le cadre de la 19e Journée mondiale de prévention du suicide, une distribution gratuite de verrous de pontet est effectuée présentement et jusqu’au 23 septembre dans plusieurs villes en Chaudière-Appalaches.

Cette distribution vise à sensibiliser la population aux risques que présentent les armes à feu et à l’importance de l’entreposage sécuritaire afin de prévenir les accidents, les suicides et les homicides. Bien sûr, le respect des mesures sanitaires en vigueur est de mise.

Des policiers et des intervenants en prévention du suicide du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière Appalaches seront sur place pour faire connaître les ressources d’aide disponibles et renseigner les visiteurs sur l’installation du verrou, sur le maniement, l’entreposage et le transport sécuritaire des armes à feu. Ce simple dispositif de sécurité permet de neutraliser une arme à feu en empêchant d’actionner la détente. Le contrôle de l’accès aux moyens de s’enlever la vie constitue une façon efficace de réduire le nombre de décès par suicide.

Rappelons que, pour toutes situations de crise suicidaire, il est possible de parler avec un intervenant social, 24 heures par jour et 7 jours sur 7, en composant le 1 866 277-3553 (1 866 APPELLE).

Pour obtenir un verrou de pontet

Les personnes qui se présenteront à l’un des kiosques d’information pourront recevoir un verrou de pontet - un verrou par personne jusqu’à épuisement des quantités disponibles.

Des kiosques se tiendront dans les municipalités suivantes : Beauceville, Lac-Etchemin, Laurier-Station, Montmagny, Saint-Apollinaire, Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Pamphile, Saint-Prosper, Saint-Raphaël, Saint-Zacharie, Sainte-Claire, Sainte-Marie, Thetford Mines et Vallée-Jonction.

Pour connaître les dates et les lieux exacts où se tiendront les kiosques, consultez : www.prevenirlesuicide.com.