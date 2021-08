Les cadets de Chaudière-Appalaches reprennent leurs activités en personne

Les 10 corps et escadrons de cadets de Chaudière-Appalaches pourront reprendre leurs activités à partir du 3 septembre.

Cela faisait un an que le tout se déroulait de manière virtuelle. En s’appuyant sur les mesures de la santé publique et en faisant de la sécurité leur priorité, les corps de cadet accueilleront leurs membres et les nouvelles personnes intéressées à découvrir leur programme.

En tout, 400 cadets dans 10 corps et escadrons sont répartis dans ce qu’on appelle la zone Chaudière-Appalaches. Ils sont situés à Sainte-Marie, Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Georges, Saint-Martin, Thetford Mines, Lac-Etchemin, Sainte-Justine et Saint-Zacharie.

Le programme des cadets est un programme d’envergure nationale qui s’adresse aux jeunes Canadiens âgés de 12 à 18 ans qui souhaitent participer à une multitude d’activités divertissantes, stimulantes et valorisantes, tout en apprenant à connaître les activités des Forces armées canadiennes. Toutes les activités sont gratuites.