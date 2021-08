Le Québec enregistre 386 nouveaux cas de COVID-19

Québec signale lundi 386 nouveaux cas de COVID−19 et aucun nouveau décès.

Un total de 388 799 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie, dont 373 109 sont rétablies. On dénombre aussi 11 285 décès.

On rapporte lundi 125 hospitalisations, une de moins que lors du bilan de vendredi. Parmi ces patients, 37 se trouvent aux soins intensifs, une hausse d’une personne depuis le dernier bilan.

Un total de 16 422 prélèvements ont été réalisés le 28 août.

Pour ce qui est de la vaccination, 19 602 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 316 461 doses injectées aux Québec. À l’extérieur de la province, 82 991 doses ont été administrées à des Québécois.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 76,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID−19. Chez les 12 ans et plus, 86,9 % ont reçu au moins une dose et 80,3 % sont adéquatement vaccinés.