Opération de sécurité routière près de la polyvalente Benoît-Vachon

La Sûreté du Québec tenait une opération d'informations et de sensibilisation ce mardi 31 août, suite à la mise en place d'éclairages près d'un passage piéton au niveau de la polyvalente Benoît-Vachon et du centre Caztel à Sainte-Marie.

Plus de 800 élèves traversent chaque jour la route 216 pour se rendre au centre ville. C'est pour cette raison qu'un passage piéton y a été implanté l'an passé et qu'un bouton de traverse prioritaire et des lumières y ont été ajoutés dernièrement.

« Aujourd'hui on a fait une opération particulière pour ce nouveau passage piéton, on voit que les usagers n'ont pas vraiment l'habitude alors on les informe et on les sensibilise », a précisé Hélène Nepton de la Sûreté du Québec.

Les policiers seront également présents dans les zones scolaires jusqu'au 7 septembre, afin de sécuriser les traverses des écoliers et des étudiants. « On demande au conducteur d'avoir des comportements sécuritaires. »

Il faut savoir qu'un conducteur qui ne s'arrête pas à un passage piéton alors qu'une personne s'apprête à traverser, risque une amende de 169 $ plus les frais. Pour les piétons, l'amende est de 49 $ plus les frais en cas de non respect de la signalisation.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot