Marc Dutil sera conférencier au Club Kiwanis

Le président et chef de la direction du Groupe Canam, Marc Dutil, sera le conférencier de l’activité-bénéfice du Club Kiwanis de Saint-Georges intitulée « Dialoguer pour mieux vivre ensemble. »

Le tout se tiendra au Club de golf de Saint-Georges le 12 octobre prochain.

Le conférencier reviendra, sous la forme d’un dialogue avec un représentant du Club Kiwanis et des personnes présentes, sur différents thèmes de son volume intitulé Nos faux combats : réconcilier performance et bienveillance.

Marc Dutil est impliqué activement dans le milieu socio-économique et communautaire de la région, notamment comme chef de la direction du Groupe Canam depuis 2012, président du conseil d’administration de l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) de 2001 à 2003, membre du Cercle des présidents du Québec et aussi comme président-fondateur de l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

En 2013, il a reçu le titre d’Entrepreneur de l’année EY pour le Québec et a été nommé membre de l’Ordre du Canada pour ses implications communautaires et entrepreneuriales. M. Dutil a accompagné plusieurs organismes communautaires au chapitre de la gouvernance et du financement.

C'est en 2021 qu'il a lancé son essai Nos faux combats. Il est fréquemment invité comme conférencier au Canada et à l’étranger.

L’activité-bénéfice est réalisée au profit des œuvres du Club Kiwanis, dont la vocation est de venir en aide à la jeunesse. Les dons sont répartis entre les besoins de base (nourriture, santé, vêtements, transport.), les activités de prévention (colonies de vacances, gardiennage, frais d’inscription à des activités) et l’encouragement à la réussite (commandites sportives ou culturelles). Depuis 2015, l'organisme remet en moyenne 15 000 $ annuellement.

Les billets pour cette rencontre sont présentement disponibles sur la plateforme Simplyk (https://app.simplyk.io/fr/ticketing/a1e19265-852e-4689-a8c7-dbba7266328e) ainsi qu’auprès des membres du Club Kiwanis de Saint-Georges au coût de 100 $ par personne. Une copie du livre dédicacé sera remis à chaque participant.

Pour obtenir plus d’information, les personnes intéressées doivent communiquer par courriel avec Lynda Rosa, présidente du Club Kiwanis ([email protected]).