Portrait de la communauté de la MRC Nouvelle-Beauce

La Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches a produit des documents qui compilent des données sur la population des différentes MRC, notamment sur l’état des communautés locales, l’indice de défavorisation matérielle et sociale et leur évolution sur 10 ans.

Voici le premier de trois portraits des MRC en Beauce.

La MRC de La Nouvelle-Beauce a une population totale de 36 785 habitants représentant 9 % des citoyens de Chaudière-Appalaches. Ce nombre est en hausse. Elle est composée de 11 municipalités, dont deux villes avec un nombre d’habitants important Sainte-Marie (37 %) et Saint-Lambert-de-Lauzon (18 %).

Portrait de la population

On y compte 4 550 familles avec enfants en bas de 18 ans. On remarque également une augmentation des familles monoparentales (18 %). Au niveau de l’éducation, de plus en plus d’adultes sont détenteurs d’un diplôme d’études, 12 % des adultes de 25 à 64 ans sont sans diplôme d’études. De plus, dans cette même catégorie 16 % sont sans emplois.

Avec 8 355 jeunes (0-17 ans), la MRC se maintient et ils composent 23 % des citoyens, tandis que le nombre d’aînés (65 ans et +) est en augmentation avec 6 025 (16 % de la population).

On dénombre 1 235 aînés qui vivent seuls. Un total de 1615 ménages consacrent 30 % ou plus aux frais de logement.

L’indice de l’état des communautés locales

L’indice de l’état des communautés locales est calculé par la combinaison de l’indice de défavorisation matérielle et sociale, ainsi que quatre indicateurs de santé et bien-être : la mortalité totale, la mortalité prématurée (0-74 ans), les signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

12 communautés locales de la MRC se situent comme plus avantagés (67 %)

2 communautés locales de la MRC se situent dans la moyenne (11 %)

4 communautés locales de la MRC se situent comme moins avantagées (22 %)

Les avantages de la compilation de données

Ces quelques données permettent de mieux connaître les communautés locales de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de développer une vision commune de leur potentiel de développement.

Selon l’OMS, le contexte et le milieu dans lequel les gens vivent influencent leur santé davantage que l’hérédité ou la performance du système de santé.

La Direction de la Santé publique de Chaudière-Appalaches considère que pour améliorer les conditions de vie des personnes, il est plus avantageux de passer par une action collective concertée et une approche de collaboration entre les citoyens et les instances locales, régionales et provinciales.

Document complet