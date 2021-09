INSPIRATION POUR VOYAGER ET S’HÉBERGER LOCAL DANS LES LAURENTIDES

Gigantesques chaînes montagneuses, prairies d’une verdure incroyable, rivières de toute beauté, faune exceptionnelle… Si vous désirez assouvir votre soif de nature, la région des Laurentides est la destination parfaite pour vos vacances cet été. Vous n’avez donc pas besoin de traverser des frontières vous ressourcer dans les bras de Dame Nature.



En effet, la cité administrative québécoise est très prisée par les touristes à cause de ses nombreux parcs nationaux qui permettent de vivre une expérience forte. Les Laurentides ! C’est le paradis du grand air. Pour vous aider à profiter des trésors touristiques de cette cité, nous vous avons répertorié ici les endroits incontournables à vous devez vous rendre.

Parc national du mont tremblant

Le parc national du mont tremblant est le deuxième plus grand parc national du Québec et le plus ancien parc provincial. Il tient son nom du mont tremblant et est étendu sur une superficie de plus de 1510 km². De nombreuses activités estivales telles que le ski de fond, la raquette, la randonnée pédestre, le vélo montagne, etc. y sont proposées. Une riche diversité floristique et faunistique caractérise ce parc. Vous y rencontrerez des essences forestières uniques à savoir : l’érable à sucre ou rouge, le bouleau jaune, le hêtre à grandes feuilles. Vous découvrirez également d’autres arbres comme le tilleul d’Amérique, le chêne rouge le sapin baumier, le peuplier faux tremble…

Sur le plan faunistique, on retrouve au moins 40 espèces de mammifères dont les plus facilement observables sont le cerf Virginie, le loup de l’est, le renard roux, l’ours noir, le castor canadien et autres.

Par ailleurs, la diversité des oiseaux est plus grande avec 194 espèces, dont 25 de parulies. Les plus emblématiques sont les rapaces, le grand-duc d’Amérique, la chouette rayée, etc. Il est aussi possible de découvrir dans le parc de nombreuses espèces de reptiles, d’amphibiens et de poissons. Vous pouvez vivre dans le parc national du mont tremblant toutes sortes d’expériences.

Parc montagne du diable

Si vous êtes un habitué du plein air ou simplement s’il vous fascine, vous devez aller à la découverte des chutes qui se trouvent dans la montagne du diable. La chute Windingo vous accueille de loin avec un bruit rafraîchissant. C’est un des plus beaux attraits des Hautes-Laurentides. Large de 18 mètres avec une hauteur de 55 mètres, vous pourrez y accéder à travers les plateformes en bois.



Cela vous permettra de découvrir le lac Windigo, un immense lac aux eaux pures et cristallines. Il est surplombé par la majestueuse Montagne du Diable. L’eau coule sur son propre rocher exposé à l’érosion depuis des lustres, ce qui vous laisse admirer les sillons en chute libre. Dans la même perspective, vous découvrirez la chute Walker avec son relief accidenté qui crée une harmonie entre la roche et l’eau.



Mais votre aventure est encore à tout son début dans le parc de la montagne du Diable. Pénétrer ce monde sauvage qui s’ouvre à mesure que le soleil s’élève est un pur bonheur. Ce territoire sous préservation vous dévoile l’intimité de ses innombrables richesses faunistiques dont les lièvres, les tamias rayés, les gelinottes huppées, loutres, cerf de Virginie, etc. Mais la règle est claire : observer de loin, ne jamais s’approcher.



Les amateurs en ornithologie ne seront pas également déçus. Le parc bénéficie d’une grande diversité d’oiseaux qui berce les matins par leur chant. Ces animaux vous restent fidèles tout le long de votre randonnée.

Parc du poisson blanc

Le parc régional du poisson blanc est un vaste territoire dédié à la pratique d’activités récréatives. Articulé autour du grand réservoir du poisson blanc, le parc dispose d’un grand plan d’eau mesurant 82 km². Des sites de camping y sont aménagés que vous pouvez réserver en ligne. De plus, vous pouvez réserver des canots, des kayaks et des surfs à pagaie disponibles pour vous y rendre.



Les sites aménagés sur les îles sont accessibles gratuitement à tous les moments de la saison. Ce sont des endroits convenables pour faire un pique-nique ou se livrer à délicieux bain solaire.

Sur le réservoir du poisson blanc, la pêche est permise. Avec un permis de pêche du Québec, vous pouvez pêcher sans forcément recourir à une autorisation du parc. Toutefois, il est recommandé de consulter la page du ministère des forêts, faune et parcs pour savoir les espèces de poissons à pêcher et les limites à respecter.

Parc régional kiamika

Au nord de Montréal, dans les Hautes-Laurentides, partez à la découverte d’un secret bien gardé : le parc régional kiamika qui signifie : « rives abruptes ou rocher escarpé » en Algonquin. Il s’agit d’un immense plan d’eau étendu sur environ 184 km² avec près 60 km² d’eau. Il est composé d’une dizaine de lacs et d’une quarantaine d’îles impressionnantes.



Ces dernières sont bordées de rives sablonneuses où nature rime avec aventure. Si vous désirez passer un séjour en étroite communion avec la nature, vous pouvez louer l’un des 40 sites de camping disponibles sur le réservoir.

Le parc promeut l’eco-responsabilité et vous propose une myriade d’activités nautiques (kayak, canot et planche à pagaie). Vous pouvez donc passer votre séjour en canot-camping, mais aussi en kayaks. L’île de la perdrix, la plus grande de toutes les îles du parc, vous propose une randonnée au cœur d’une vieille forêt où vous pourrez découvrir des arbres de plus de 157 ans.

