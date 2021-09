Marco Poulin courra 500 kilomètres pour soutenir les aînés

Marco Poulin partira le 29 septembre de Saint-Théophile pour atteindre la Montérégie en course à pied, 500 kilomètres plus loin, le 3 octobre prochain. Cela dans le cadre de son projet « Nos aînés, Notre richesse ».

Ce défi sera accompagné d'une collecte de fonds pour venir en aide aux personnes âgées, avec la collaboration de l’organisme les Petits Frères du Québec.

« Par le passé, j'ai vécu des difficultés dans ma vie, dont l'itinérance, le milieu carcéral, la toxicomanie et la maladie. Je me suis pris main et j'ai pris la décision de donner au suivant. Je suis maintenant intervenant social, conférencier, ultra marathonien, marathonien », a témoigné Marco Poulin dans un courriel envoyé à EnBeauce.com.

L'homme réalisera cette course avec le soutien de sa soeur. Ensemble, ils profiteront de cet événement pour rendre hommage à leur grand-mère décédée et leur mère qui a survécu à un infarctus survenu lors de la pandémie de COVID-19.

« Les aînés ne sont pas qu’un poids pour la société, ils représentent une valeur qui n’a pas de prix. La valeur d’une vie vécue avec tout ce que cela suppose d’expériences, de connaissances, d’échecs, de réussites. La valeur de la mémoire de ceux qui savent d’où nous venons et comprennent vers où nous pouvons et nous devons aller », d'ajouter le sportif.

Cette démarche s'inscrit également dans l'envie de souligner la Journée internationale des aînés qui se tient annuellement le 1er octobre.

« Les derniers mois ont, sans aucun doute, laissé des traces auprès de nos aînés et de leurs proches quand on pense aux nombreux décès et aux dommages collatéraux qu’a causés la pandémie. Ces aînés, qui sont vos parents et grands-parents, ont beaucoup souffert. Certains ont oublié qu’ils étaient nos bâtisseurs et notre richesse », a-t-il terminé.